Rendezettebb a városkép immár Gyöngyöspatán

Két fontos középület újulhatott meg Gyöngyöspatán a területfejlesztési programban elnyert forrásból. A művelődési ház, valamint a városháza fontos a településkép szempontjából is, s ezeknek a belső terét az önkormányzat önerőből is fejlesztette.

– A polgármesteri hivatalban energetikai korszerűsítés történt, hőszigetelték a falakat, a tetőt, illetve a padlásfödémet és akadálymentesítettek. Emellett újabb napelemeket szereltek fel, a nyílászárókat és a radiátorokat is korszerűbbre cserélték. Ugyanez történt meg a művelődési házban is, ahol új gázkazánokat is telepítettek – árulta el lapunk kérdésére Hevér Lászlóné polgármester asszony. Az említett két középület energetikai korszerűsítésére 193 millió 300 ezer forint támogatást nyert az önkormányzat. A műszaki átadás január 13-án történt.

A Magyar Falu Program keretében pedig a művelődési ház belső felújítására nyertek pénzt, melynek segítségével a helyiségeket ki tudták festeni. Ezzel párhuzamosan önerőből renoválták a színpadot, és a padlózatot is lecserélték. Most, a korlátozások feloldása után végre a helyiek is birtokba vehetik a korábban megújult középületet.

– Szintén saját forrásból a polgármesteri hivatal belső modernizálása is megtörtént, ott festésre és új padlóburkolatra volt szükség. Mindkét érintett ingatlan már elavult volt energetikai szempontból, sem a hőszigetelés, sem a fűtés rendszere nem felelt meg a követelményeknek. Emiatt mondhatjuk, hogy évtizedek óta érett már a fejlesztésük. A kormány és a megyei közgyűlés, valamint a térség parlamenti képviselője, Horváth László értő támogatásának köszönhetően valóra válhatott a tervünk, miután 2017-ben elnyertük a pályázatot – részletezte a polgármester.

Az előző ciklusban siker koronázta a városvezetés munkáját ebből a szempontból is, közel 600 milliónyi pluszforráshoz jutott Gyöngyöspata.

– Nem csak az épületek energetikai mutatói javultak, hanem a városkép megújításában, modernizálásában is előreléphettünk. Ez fontos a helyieknek, s igyekszünk minél szebb környezetet teremteni számukra. Városunk az ide látogatók számára is szép, rendezett összképet próbál mutatni, hogy jó benyomással távozzanak vendégeink – fogalmazott Hevér Lászlóné.