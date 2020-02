Rendezték a büdzsé megörökölt hiányát Feldebrőn

Megválasztása óta bőven túl van a száz napon a település új polgármestere és a szintén új összetételű képviselő-testület. Jakab Ernőt arról kérdeztük, milyen feladatokat kellett sürgősen megoldaniuk. A faluvezető szerint költségvetési hiánnyal kezdtek, de azóta rendezték a kasszát.

– Nemcsak a polgármester személyében, de a testület összetételében is változás történt a tavaly október 13-i helyhatósági választáson. Mely teendőket kellett sürgősen elvégezniük?

– A költségvetést mínusszal vettük át, tartozásai voltak az önkormányzatnak. Ezeket azóta sikerült rendezni, s ma már pluszos a számlánk. Ennek köszönhetően tudunk tervezni önrészt igénylő pályázatokkal. Tavasszal el is indulhatunk a Tájház felújításával, ami közel négymillió forintból valósulhat meg. Rendbe tesszük a buszmegállókat hárommillióért. Létesítünk kon-

diparkot 2,5 millióból, illetve egy kommunikációs projekt révén kiépül az ingyenes wifihálózat nyolcszázezerből.

– Vannak-e olyan nyertes pályázataik, amelyek százszázalékos finanszírozásúak?

– A Magyar Falu Programban nyertünk támogatást járdaépítésre, az óvoda kerítésének a felújítására. Elindult, s Verpelét és a településünk között látható is az épülő kerékpárút nyomvonala. Még az idén elkezdődhet az óvoda felújítása és új egészségközpont építése. Mindkettő TOP-os pályázaton nyert.

– Választási programjában szerepelt a közösségi élet megerősítése. Vannak-e eredmények?

– Megpezsdült az élet, úgy gondolom. A napokban megalakul egy civil egyesület lakossági kezdeményezésre és összefogással. Negyven jelentkező van, akik Feldebrő jövőjéért dolgoznak majd. A tervek konkrétak, tudni lehet, hogy tagozatokat működtetnek. Így lesz turisztikai, kertészeti és gasztronómiai. Együttműködési megállapodást kötöttünk a verpeléti önkéntes tűzoltókkal. Volt is már vonulásuk, két kidőlt fa okozta problémát kellett kezelniük. Új aljegyzőnk van, ő hivatali idejében ténylegesen itt is tartózkodik a faluban. Ingyenes jogi segítséget adunk a lakosságnak heti kétszer négy órában. Létrehozunk bolhapiacot is, ami havonta egy hétvégén lesz a régi focipályán.

– Nem kerülhetjük meg, hogy rákérdezzünk: a község történelmi nevezetessége a templom, bevonják-e, s milyen módon az Árpád-kori létesítményt a turisztikai kínálatba?

– Településünk legmeghatározóbb vallási és történelmi értéke a Szent Márton műemlék templom. A XI. századi centrális templom maradványait és az azonos korú falfestményekkel díszített altemplomát vendégek ezrei látogatják. A turisztikai célú üzemeltetése 2019-től vállalkozás formájában történik. Februárban két hirdetőtáblát is elhelyeztünk a faluban, ami az idelátogatók tájékozódását segíti. A Magyar Falu Program keretében tavaly elnyert támogatásból idén megvalósul a római katolikus plébánia épületének felújítása, energetikai korszerűsítése. Egy éven át tartó programsorozat indult tavaly ősszel. Galó József plébános és dr. Lénárt Ákos állatorvos segít az egyházi közösségi élet fellendítésében. Ők hangolják össze az egyházi és önkormányzati rendezvényeket. Erre az együttműködésre két olyan esemény is példa, amelyeken száznál többen vettek részt: a Szent Márton-nap novemberben, s a decemberi közös karácsonyi ünneplés.

– Sok jót hallottunk a könyvtárukról. Hogyan értékeli a munkájukat?

– Korszerű könyvtárat működtetünk, amely a biztosítja az informatikai hozzáférést, számítógép-, internethasználatot, ehhez segítséget, szkennelési lehetőséget nyújt. Számos programot kínálnak, amelyek között minden korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. Mindezt kellemes, barátságos környezetben. Az országos felhívásokhoz csatlakozva öt éve vesznek részt a KönyvtárMozi programban, ami azt jelenti, hogy havonta egyszer filmet is vetítenek. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szolgáltatásának köszönhetően, negyedévente új könyvek érkeznek, melyek biztosítják a legfrissebb olvasnivalót. Lehetőség van dvd-kölcsönzésre is. Tavaly 67 rendezvényük volt, melyeken közel nyolcszázan vettek részt egy olyan településen, ahol a lakosok száma ezer alatt van.