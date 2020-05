Rendőrök, maszkok és kesztyűk várták az egri érettségizőket (fotók)

A veszélyhelyzetre való tekintettel fokozott biztonsági intézkedések mellett kezdődött meg az érettségi szűkebb hazánk területén.

Hétfőn reggel magyar nyelv és irodalom, valamint magyar mint idegen nyelv írásbelikkel országszerte megkezdődtek az érettségi vizsgák. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint hétfőn középszinten 68 458-an, emelt szinten pedig 2119-en írásbelitek.

Valamennyi vizsgázónak maszkot, a tanároknak kesztyűt is biztosítottak. Minden érettségiztető iskola kézfertőtlenítőt is kapott, a vizsgák előtt alaposan kitakarították az épületeket, ellenőrizték a mosdók felszereltségét és tisztaságát, illetve az érettségi ideje alatt is folyamatos volt a takarítás az iskolákban. A tantermekben legalább másfél méteres távolság betartásával legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhatott.

Holló Dominik, az egri Neumann János Gimnázium egyik végzőse arról számolt be, hogy a vírus miatti óvintézkedéseket elegendőnek vélte.

– Az épületbe rendőri felügyelet mellett mehettünk be, amikor pedig beléptünk a kapun, akkor mindenki kézfertőtlenítést, szájmaszkot, illetve kérésre kesztyűt kapott. Ezen felül a termekben a padok elrendezésének köszönhetően volt elegendő távolság közöttünk, összesen tíz diák tartózkodott egy teremben – mondta, hozzátéve, a vizsgafeladatokkal nagyon elégedett volt.

– Összességében nem volt nehéz, viszont az időbeosztást érdekesnek találtam olyan szempontból, hogy az első részét kicsit szűkösnek találtam, a vizsga második részére viszont tömérdeknyi idő állt a rendelkezésünkre – fogalmazott.

Fotósunk Egerben, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban és a Dobó István Gimnáziumban örökítette meg, amint a diákok megkezdik a magyarérettségit.