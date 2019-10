Reneszánszukat élik a kis könyvtárak

Sokat hallani manapság arról, hogy a digitális korszak beköszöntével a könyvtáraknak befellegzik. Megyénkben a kisebb településeken működő intézmények épp az ellenkezőjét bizonyítják. Kerecsenden a legutóbb a könyvtárba lehetett bekuckózni és néhány kellemes órát közösségben tölteni.

Rendhagyó programra várták a kerecsendieket a helyi könyvtárba a múlt szombaton. Az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz kapcsolódva Forgácsné Román Rita, a helyi bibliotéka vezetője délelőtt tíz órára túrára csalogatta a helyieket. A cél a közeli Berekerdő volt, amely gazdag növény- és állatvilágával egy borongós őszi napon is remek élményt és sok látnivalót nyújt a természetbarátoknak. A kiránduláshoz csatlakoztak a Manóvár Bölcsőde bátor kis túrázói is, szüleik társaságában. Dél körül a könyvtárban terített asztal várta a lelkes kis csapatot, akik egészséges szendvicsekből lakmározhattak. Délután egy órára egyre többen érkeztek minden korosztályból egy kis közös teázásra. Riczuné Angel Henrietta védőnő érdekes előadást tartott a gyógynövények jótékony hatásáról. A résztvevők megtudhatták, hogy a főzeteknek milyen szerepe van a betegségek megelőzésében, az immunrendszer erősítésében, s végül meg is kóstolhatták azokat.

Ezt követően Elek-Csonka Izabella avatta be az érdeklődőket, hogyan kell házilag kitűnő minőségű házi szappanokat készíteni. Magával hozta a saját készítésű darabokat is. A délután további részében jó hangulatú, kötetlen beszélgetés következett. A remek programon kicsik, nagyok, fiatalok, idősebbek is nagyon jól érezték magukat.

A könyvtár vezetőjét arról kérdeztük, honnan az ötlet, s lesz-e folytatása a kuckós napoknak. Forgácsné Román Rita elmondta, minden évben csatlakozik az országos könyvtári napokhoz, amely idén a Könyvtárak az emberért – felelősséggel a Földért nevet kapta. – Azt szeretném elérni, hogy a könyvtár több legyen a településen, mint könyvek garmadája. Számos sikeres programot szerveztünk már itt és nagy örömömre az emberek szívesen csatlakoznak ezekhez az alkalmakhoz. A bölcsődések, az óvodások, az iskolások állandó vendégek, de jó lenne, ha minden itt lakó rendszeresen megfordulna itt, és megélné, hogy közösséghez tartozni jó. A mai nap is arról szólt, hogy a közös élmények összekötnek bennünket. Örülök, hogy sok fiatal a gyermekével érkezett, s hogy az idősebbek is elsétáltak, s jót beszélgettek. Egyetlen feltétele volt a részvételnek, hogy mindenki hozza el magával kedvenc bögréjét a teázáshoz. Bízom benne, hogy mindenkinek sikerült egy kicsit kikapcsolódni, feltöltődni. Úgy tervezem, hogy a jövőben gyakrabban nyitjuk ki az intézményt hasonló jellegű programoknak, ahol minden generáció találkozhat, ismerkedhet és új élményekkel, tudással gyarapodhat. A mai nap is azt bizonyítja, erre igény van, s ez engem örömmel tölt el.

A kerecsendiek példája nem egyedülálló. A hasonló lélekszámú Tarnaleleszen is szinte második otthonuknak tekintik az intézményt a helyiek. Kovácsné Zay Beátától, a könyvtár vezetőjétől megtudtuk, hogy tapasztalatai szerint a könyvtári szolgáltatásra a digitalizáció terjedésével egyre nagyobb szükség van. A helyi intézményben például számos alkalommal szerveztek különböző kurzusokat ebben a témában. Főként az idősebb generáció tagjai kapcsolódtak be ezekbe a programokba, akik örömmel sajátították el az internet, illetve az okostelefon használatával kapcsolatos tudnivalókat. Az óvodások, iskolások szintén gyakran időznek itt.