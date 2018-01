Ha a költségek rendelkezésre állnak, gőzmozdonyokat állíthatnak ki a hatvani Népkertben. Valaha már állt itt tank és repülőgép is.

Érdekes kezdeményezésről tájékoztatta portálunkat a napokban Horváth ­Richárd hatvani polgármester. ­Közölte: akár már ebben az évben a Népkertbe szállíthatják azt a két gőzmozdonyt, amelyek jelenleg­ a rendezőpálya-udvaron állnak. Az egyiket nemrég újították fel önkéntesek, a másikon pedig jelenleg is dolgoznak a Magyar Vasúti Járművek Megmentéséért Alapítvány munkatársai. Igaz, a városvezető hozzátette azt is: az ötlet jelenleg még az előkészítés első fázisánál tart, mivel a gőzösök áttelepítése költséges művelet, ezért vélhetően támogatókra is szükség lesz a megvaló­sításhoz. ­Horváth Richárd­ szerint az elképzelés alkalmazkodna a település múltjához, vasutas hagyományaihoz, s újabb idegenforgalmi látványosságot kínálna a máshonnan ideérkezőknek is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy a Népkert korábban is helyet adott a közlekedéssel kapcsolatos műtárgyaknak: még napjainkban is látható annak a keskenyvágánynak és aszfaltcsíknak a maradványa, amelyek egy közlekedési park részét képezték. Igaz, csak kerékpárral lehetett haladni a bitumenen, de az ­1960-as években sok gyermek sajátította el itt a KRESZ alapismereteit. És bizony, volt időszak, amikor más „járművek” színesítették a Zagyva-parti terület látványát: egy kiszuperált harckocsit, valamint egy repülőgépet is felállítottak, hogy – alkalmazkodva a szocialista éra „ízléséhez” – ezek jelentsék a mementót a pihenni vágyók vagy a futballmeccsre látogatók számára.