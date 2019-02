A kertben él, napfényt gyűjt és öli a gyomokat.

Tudjuk, hogy a nyomunkban vannak, megállás nélkül nő a számuk és napról napra veszélyeztetik a munkánkat. Ők a robotok. Már most is sok helyen dolgoznak, irányítanak helyettünk, ami jó, ha az életünk kényelmesebbé válik így, másrészt rossz, mert előbb-utóbb olyan dolgoktól is megfosztanak bennünket, amelyek révén talán jobb embernek érezhetjük magunkat.

Számomra ilyen a gyomlálás a kertben. Ha rendszeresen végzi az ember, nem olyan nagy dolog, s a sikerélmény garantált. Azoknak viszont, akiknek nyűg és teher ez az elfoglaltság, van egy jó hírem. Megjelent a piacon a Tertill névre keresztelt apró robot, amely gyakorlatilag a kertben él, napfényt gyűjt és egyfolytában öli a gyomokat, beavatkozás nélkül.

Olvasom, hogy Tertill kerek, tömzsi, négy extrém dőlésszögű összkerékmeghajtással rendelkezik. A robot szabadalmaztatott algoritmusokat használ, hogy minél több gyomnövényt találjon az érzékelői segítségével, melyeket magasság alapján képes megkülönböztetni a haszonnövényektől. Vagyis az apró robot a kis növényeket gyomnak, a nagyokat pedig hasznosnak látja.

A palánták köré egy kis gallért kell helyezni, erről tudni fogja a szerkezet, hogy ezeket a növényeket nem kell kivágnia.

Itt tartok a merengésben, mikor kinézek az ablakon. Szürke, hideg, ködös a január végi táj. Bárcsak gyomlálhatnék már! – gondolom. Robottal vagy anélkül, oly mindegy.

