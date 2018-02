Rockzenekarok gyerekszemmel

A YouTube-on van egy sorozat, melyben gyerekeknek külföldi, általában rockzenekarok dalait játsszák le.

Több számot, s azoknak a klipjét is megmutatják nekik, kamera veszi őket, így minden reakciójukat láthatjuk. Azt is, hogy mennyire hökkennek meg például az 1980-as évekbeli bandák öltözékétől, hajviseletétől, de sokszor kendőzetlenül elmondják a véleményüket a zenéről is. Bon Jovit, s az AC/DC-t is megismerték már, az utóbbi kifejezetten tetszett nekik. Sokuk vagánynak tartja a rockzenét. Nem tudom, a résztvevők milyen muzsikát hallgatnak alapjáraton, de gyanítom, hogy a rádió aktuális slágereire nem mondanának pozitív véleményt.