Rózsaszentmártonon nagy energiát és sok pénzt fektetnek az árvíz elleni védekezésre

Szűcsihez és Ecsédhez képest a kettő között fekvő faluban nem okozott jelentősebb problémát az elmúlt hét végi felhőszakadás. Ennek miértjére a községvezető adta meg a választ.

Az elmúlt vasárnapi heves esőzés sokkolta a térséget. Ecséden és Szűcsiben komoly károkat okozott a váratlanul kipattant vihar; mindkét településen példaértékű összefogásra volt szükség ahhoz, hogy a hatóságok és a lakosság mérsékeljék a károkat.

Mint arról beszámoltunk, a körzetben vasárnap kora délután több órán át tombolt a jéggel kísért felhőszakadás. Szűcsiben a sebesen lezúduló csapadékmennyiséget nem bírták el az árkok. Sok helyen kiöntött a víz, úttesteket, garázsokat, pincéket árasztva el. Ecséden a villámárvíz rengeteg sarat és hordalékot vitt az utcákra és a házak közé. Az egyik házból ki kellett menekíteni a gyermekeket, akik számára a falu vezetője biztosított elhelyezést.

A két település közt fekvő Rózsaszentmárton viszont megúszta az ítéletidőt, dacára annak, hogy az előbbiekhez hasonlóan itt is dimbes-dombos a környék. A községet is érintő vihar következményeit Sipos Jánosné polgármester elemezte azt követően, hogy a képviselő-testület tagjaival együtt az elemek tombolását követően felmérték a következményeket.

– A legfontosabb eredmény, hogy a falu árvízvédelmi rendszere működik, annak köszönhetően, hogy önkormányzatunk évek óta nagy energiát és sok pénzt fektet a védekezésbe – közölte Sipos Jánosné. – Működik a záportározó, kitakarítottuk az Ágói-patakot, s az árokrendszert is levezetésképes állapotban tartják. Az övárokrendszer szintén megfelelt rendeltetésének, miként a Széchenyi út végében épült áteresz és a hidak is. Összegezve tehát, a 2013 óta működő védőeszközrendszer most is „bizonyított”.

A községvezető szerint mindezeknek köszönhető, hogy jelentős anyagi kár sehol sem keletkezett, személyi sérülés sem történt, noha korábban lakóhelyük egyes részein gyakoriak voltak a portaelöntések. Az elmúlt harminc évben szinte minden esztendőben volt hasonló méretű esőzés a faluban, ezért a védőrendszer folyamatos működőképességének biztosítása időről időre jelentős költségekkel jár. Az érintett területeket folyamatosan kaszálni, takarítani kell; a felújítások és beruházások, amelyeket évente végeznek, akár hét- nyolcmillió forintot is elvihetnek évente a költségvetésből.

– Annak köszönhetően, hogy a helyi rendszer működik, megúsztuk a problémát – összegzett Sipos Jánosné.

Mint arról szintén beszámoltunk, még tartott a vihar, amikor a község vezetői azonnali segítségként ötszáz homokzsákot ajánlottak fel a szomszédos településeken zajló védekezéshez.