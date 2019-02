Saját erőből orvosolnák a munkaerőhiányt Ecséden

Az önkormányzat tavaly eredményes évet zárt, s 2019-ben is számos feladat vár a településre. Ezekről is tájékoztatta a helyieket Maksa Mátyás polgármester.

A nemrég megtartott közmeghallgatáson Maksa Mátyás polgármester először a tavaly elvégzett feladatokról adott számot. Egyebek közt elmondta: a temetőben aszfaltburkolat került az oldalsó bejárattól befelé vezető útra, s új urnafalakat is kialakítottak. Néhány hónapja már szórókútban történő temetkezésre is lehetőség nyílik.

A Gyöngyszem ­Óvodába új eszközöket vásároltak, kicserélték a tálalókonyha bútorzatát, s a folyosói tárolószekrények is megújultak. A községvezető itt jegyezte meg: folyamatosan azon dolgozik, hogy a munkaerőhiány közepette képzések kezdeményezésével saját szakembergárdát – így szakácsokat, óvónőket – képeztessenek ki. Lapunkban nemrég megírtuk, jelenleg több óvónő képzése is zajlik; olyan fiataloké, akik kisgyermekes családjukkal a településen élnek, és itt képzelik el az életüket. Ugyancsak az óvodát érintő hír, hogy elkezdődött a tornaszoba kialakítása, ami a viszontagságos időjárása miatt kissé lelassult, ám mielőbb szeretnék folytatni az építkezést. Hamarosan bölcsőde is lesz a községben.

Még mindig a fejlesztéseknél maradva, felújították a központi konyhát, s ez mintegy 60 millió forintba került. A pályázati támogatás mellett saját forrást is fordítottak a feladatra.

Tavaly év elejétől az önkormányzatnál biztosított az elektronikus ügyintézés, amely a természetes személyek számára lehetőség, a hatóságok, intézmények, vállalkozások számára pedig kötelező. Ezzel a funkcióval is az ügyfélbarát, partnerközpontú ügyintézést segítik elő.

Az elmúlt évben huszonegy kisgyermek született a községben, szüleik 10 ezer forintos támogatásban részesültek. A gyermekétkeztetés az önkormányzat alapfeladat-ellátásának a körébe tartozik. Az óvodás gyermekek 98, az iskolások 65 százaléka étkezik ingyenesen. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosított a szünidei gyermekétkeztetés, amely a szülői igényfelmérés alapján történik.

Idén az önkormányzat folytatja a megkezdett projektek megvalósítását, illetve további fejlesztésekre is pályáznának. Ebben az esetben fontossági sorrendet kell felállítani, reálisan kell látni és mérlegelni, hogy milyen forrásokra van szüksége a településnek – hangsúlyozta Maksa Mátyás.