Saját terápiás módszerrel gyógyítja covidos betegeit a gyöngyösi háziorvos

Dr. Mangó Gabriella Gyöngyös két háziorvosi praxisát is ellátja, az általa alkalmazott terápia pedig a koronavírussal fertőzött betegeknél igen hatékonynak bizonyul. Egyebek mellett erről is beszélt a szakember a PestiSrácok.hu-nak.

Dr. Mangó Gabriella az interjúban arról is kifejtette véleményét, hogy miért fontos beoltatni magunkat, és milyen az általa alkalmazott terápia. Elmondta, hogy bár hivatalos orvosi protokoll még nincs, csak iránymutatást kaptak a háziorvosok, ezért is különösen fontos, hogy a szakemberek minél több tapasztalatot gyűjtsenek.

A portál arról is beszámolt, hogy mostanában megjelentek olyan vizsgálati eredmények, amelyek azt mutatják, hogy a gyógyító által alkalmazott kezelések 90 és még magasabb százalékban sikeresek. Ezzel a betegei a kórházba kerülést is elkerülhetik.

– Rengeteg szakirodalmat, tapasztalatot olvasok és kutatom a témát, ezek alapján állítottam össze a saját praxisomban az alábbiakat: azitromycin első nap 2×500 milligramm, második naptól körülbelül 5 napig 1×500 milligramm. Vírusellenes hatás, plusz nagyon érzékeny rá bizonyos baktérium, mely segíti a koronavírus sejtbe jutását – javasolta a doktornő, majd kiemelte: antibiotikum azért is kell, mert a covid az immunrendszert nyomja le, a bacilusok pedig a szervezetünkben elkezdik élni világukat.

– Persze az antibiotikum mellé és után bélflóra javítás is szükséges – mondta dr. Mangó Gabriella. – Az időseknek, 70 felett inkább doxycyclint, napi 2×100 milligrammot javaslok, hogy ne okozzon náluk az azitromycin esetleges szívritmuszavart. Az Aszpirin protect 100 + Quamatel 1 hónapig való szedése is hatékony, mivel érfalgyulladást, vérrögösödést okoz a koronavírus. Természetesen a D-vitaminnak is van szerepe a kezelés során, 2 hétig 12 ezer nemzetközi egységet, utána 2 hétig 6000 nemzetközi egységet javaslok a terápiánál. Ha a szaturáció 95 alá megy, akkor már inhalatív szteroid, például Pulmicort Turbuhaler javasolt, ebből 49 darabot írtam fel október óta. Tehát ennyi tüdőgyulladás lehetett. Ez körülbelül egyezik a kínai adatok alapján azzal a számmal, amennyien kórházba kerülnek.

A doktornő a portálnak elárulta: a két körzetében 2486 ember van bejelentve. A 141 PCR pozitív igazolt covidos betege közül kilenc került kórházba, heten haltak meg.

– Az elhalálozott betegeket 3-4 napos panaszok után kezdtük kezelni, vagy 80 év fölöttiek voltak. Az elhunyt páciensek közül a legfiatalabb betegem 69 éves volt, ő már egy hete volt lázas, amikor jelentkezett. Kórházba egy 49 éves nő került 4 napra, ő is nagyjából egyhetes panaszokat követően jelentkezett. Volt egy 70 fölötti betegem is, akit a betegségei miatt vettek fel a 12. napon 95 fölötti oxigénszaturációval. Kilencven alá egy embernek ment az oxigénszaturációja.

A háziorvos kiemelte, természetesen ez nem a valós covidosok száma, hiszen ha valaki karanténban volt a párjával, vagy ha az idős szülők covidosak voltak, akkor például a velük együtt élő fiataloktól nem kértek PCR-tesztet.

– Ha tehát őket is beleszámolom, s kétszázra kerekítek, akkor az jön ki, hogy 200 betegből 9 ember szorult kórházi ellátásra. S ha igaz, ami a kínai járvány idején megjelent, hogy 100 betegből 25 kórházba kerül, akkor a mintegy 200-ból 50 betegemnek kellett volna kórházba kerülnie – mondta.

Dr. Mangó Gabriella arról is beszélt, hogy a koronavírussal fertőzötteket nem csupán fizikai szinten, de mentálisan is segíteni kell. Kifejtette: a covid felborította a megszokott életünket, kiszámíthatatlanná tette, ezért fontos, hogy ezt is tudjuk megfelelő módon kezelni. Szavai szerint hosszútávon kell gondolkodni, mert szerinte nem a védőoltás a végső megoldás, ami arra jó, hogy időt nyerjen az emberiség, amíg egy kifejezetten koronavírus elleni gyógyszert kifejlesztenek.