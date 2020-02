Sárban szeret a leginkább versenyezni a fiatal mónosbéli motoros

Három kupasorozat tizenkét versenyén indult tavaly a mónosbéli Dorkó Dániel.

Szép eredményeket ért el tavaly Dorkó ­Dániel, a fiatal mónosbéli motorversenyző. A Gerecse Motor SuperEnduro Kupában a legeredményesebb ifjúsági versenyző lett. Dani a fő versenyen, a Hungaroringen és Borsodnádasdon indult, az öt futam közül négyet megnyert, egyen pedig második lett, így mindkét viadalon az első helyet szerezte meg.

Versenyzett a CL4 Offroad Motoros Iskola Endurocross Ifi Kupában is, a 65 köbcentiméteres kategóriában. Ebben a sorozatban hét helyszínen tizennégy futamot rendeztek, ezek közül négy helyszín nyolc futamán vett részt, egyszer állt dobogóra, ötször pedig a negyedik helyen zárt, s mindannyiszor célba ért. A pontversenyben a hetedik lett.

A Gold Fren – Moto Complet Junior Motocross Bajnokság MX65-ös kategóriájában össze­tettben a hetedik helyen zárt, és a futamokon ötödik és hatodik helyeket is szerzett a 24 tagú mezőnyben.

Dorkó Vencel, a versenyző édesapja elárulta, nagyobbik fia négy és fél évesen kezdett el motorozni.

– Először csak itt helyben, a focipályán és a környező dombokon gyakorolt. Hatévesen aztán ifjabb Czúni László többszörös magyar motocross bajnok edzésein sajátította el az alapokat. Négy évvel ezelőtt, 2016-ban indult a junior magyar motocross bajnokság 50 köbcentis kategóriában, azóta állandó résztvevője a versenyeknek. Már harmadik éve a Mami Team Fehér csapat színeiben indulunk a bajnokságban – mutatta be Dániel eddigi pályafutását Dorkó Vencel.

– Tavaly sikerült az összes motocrossfutamot teljesíteni, így összetettben a hetedik helyen zárta az évet. Az endúrócross- és a szuperendúró-megmérettetésein is indult. Előbbin nem volt teljes a szezon, de az összetett hetedik lett, szuperendúróban pedig az első helyen zárt. Idén már a 85 köbcentiméteres kategóriában vágunk neki a juniormotocross- és endúrócross-bajnokságnak. Mivel ez lesz az első év e kategóriában, a cél az első tízbe kerülés. Ellenfeleink felkészültek, a futamok hosszabbak, mint eddig, a motocross kétszer tizenöt percig, az endúrócrossfutam harminc percig tart – értékelt Dorkó Vencel. Neki is gyermekkori álma volt a motocross, de csak felnőttként indult amatőr eseményeken. Viszont Dani mellett az apa kisebbik fia, Benedek is versenyez, mindketten jó eredményekkel.

– Az idei első versengés, ahol indulunk, ­március 14-én lesz Dunaföldváron, az endúrócross futamon. A motocross-szezon április 5-én Esztergomban kezdődik. Idén a két bajnokságban hét-hét futam lesz, mindegyiken szeretnénk rajthoz állni. A kedvenc pályák: Esztergom, Ács és Kaposvár, de ez függ a talajtól is. Sárban a legjobb versenyezni – mondta a fiúk édesapja.