Se maszk, se távolságtartás – Nem tartják be a szabályokat a Heves megyei buszokon

Az első hivatalos ­tanítási napon arra voltunk kíváncsiak, hogy a távolsági járatokon ingázó fiatalok mennyire veszik komolyan a tömegközlekedésre vonatkozó szabályokat. Azt tapasztaltuk, semennyire. A távolságtartás lehetetlen, a maszk nem divat.

Szeptember elsején hivatalosan is elkezdődött a tanítás az oktatási intézményekben. A vidékről a nagyobb városokba ingázó tanulók többsége a Volánbusz járatait veszi igénybe, hogy eljusson választott iskolájába. Az első napon azt tapasztaltuk, hogy se a távolságtartásra, se a maszkviselésre vonatkozó előírásokat, szabályokat nem tartják az utasok. Kerecsenden tegnap reggel hét órától fél nyolcig nyolc távolsági buszt számláltunk meg.

A járatok zöme Hatvanból, Gyöngyösről, Füzesabonyból, Hevesről indult, hogy a megyeszékhelyre szállítsa az ingázókat. Azt láttuk, hogy kivétel nélkül mindegyik busz zsúfolásig tele volt, főként diákokkal. Sok járművön állva utaztak, mivel minden ülőhely megtelt. Az utasok közül elvétve láttunk maszkot viselő fiatalt, a sofőrök sem takarták el arcukat. Ritka kivételnek számított az a kerecsendi anyuka, aki elsős kislányát kísérte iskolába Egerbe. Érdeklődésünkre elmondta, ők a családban igyekeznek minden ajánlott védőszabályt betartani, de aggasztónak tartja, hogy a tömegközlekedésben ezeket láthatóan szinte senki nem veszi komolyan. Annak is szemtanúi voltunk, hogy egy középiskolásokból álló kisebb csoportban kinevették azt a társukat, aki maszkkal a kezében érkezett hozzájuk.

Tény, hazai viszonylatban jelenleg csak az iskolák töredékének van saját tulajdonú iskolabusza, a tanulók települések közötti utazását a tankerületi központok elsősorban a helyközi közlekedés igénybevételével oldják meg. Ha a fenntartó nem tudja biztosítani az utaztatást, akkor az utazási költséget megtérítik, azaz bérlettámogatással segítik a diákokat. A Volánbusz hivatalos honlapján az áll, hogy a társaság a hatóságokkal együttműködve, a kormány ­intézkedéseit és a Nemzeti Népegészségügyi Központ előírásait követve minden tőle telhetőt megtesz az utasok és a Volánbusz-munkavállalók egészségének megőrzése érdekében.

A fertőzés elleni védekezés ugyanakkor mindannyiunk egyéni felelőssége is, ezért arra kérik utasaikat, hogy minden esetben tartsák be a hatóságok előírásait. A járvánnyal kapcsolatos további – de az autóbusz-közlekedéshez nem kapcsolódó – információkról, egészségügyi tanácsokról a www.koronavirus.gov.hu oldalon tájékozódhatnak, vagy a ­Nemzeti Népegészségügyi Központ zöldszámait hívhatják: 06-80/277-455; 06-80/277-456.

A tanulóbérletek váltásához a társaság ez év december közepéig – a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevételére jogosító, a járványügyi veszélyhelyzet időszaka alatt lejárt hivatalos okmányokhoz hasonlóan – elfogadja a lejárt diákigazolványokat is, de kéri utasait, hogy lehetőség szerint mielőbb intézkedjenek az érvényesség meghosszabbításáról vagy új igazolvány igényléséről.

A társaság továbbra is azt kéri, hogy aki teheti, elektronikus úton váltsa meg jegyét, bérletét. Augusztus 1-jétől a Volánbusz a teljes árú, az ötven-, illetve kilencvenszázalékos helyközi menetjegyekre, valamint az applikációkban a menetjegyekhez megvásárolt távolsági kiegészítő jegyekre ötszázalékos kedvezményt biztosít, ezzel is ösztönözve az utasokat az applikációkban való jegyvásárlásra. Szintén augusztus 1-jétől gyorsabbá és egyszerűbbé vált az alkalmazásokban megváltott menetjegyek, bérletek ellenőrzésének módja is, azzal, hogy az autóbuszokon elhelyezett QR-kódot kell az alkalmazással leolvasni, és a megjelenő mozgóképet kell az autóbusz-vezetőnek megmutatni.

Betegen senki ne induljon útnak! A munkába igyekvő felnőtt ingázók többsége tegnap reggel fél nyolc után indultak útnak, mondván, kerülni szeretnék a zsúfoltságot. Többségük előkészítette és viselte is a maszkot, amint felszállt a buszra. A Volánbusz arra is felhívja a figyelmet, hogy a járványügyi készültségben érvényes előírások szerint a tömegközlekedési járatokon kötelező a szájat és az orrot is eltakaró maszk, sál vagy kendő használata. A közlekedési társaság továbbra is arra kéri utasait, hogy lázzal és meghűléses tünetekkel járó betegség esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket, és tartsák be a közegészségügyi előírásokat. A Volánbusz autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy- és bérletváltási szabályait érintő változásokról az utasok a társaság honlapján, a Közlekedési Mobiljegy alkalmazásról a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. weboldalán is tájékozódhatnak.