Selypen véget érnek, máshol folytatódnak a nagyívű fejlesztések

A selypi kultúrház átalakítása a befejezéséhez közeledik, s hamarosan elkezdődik a Szabadság téri piac építése.

Az egykori cukorgyári kultúrházat várhatóan július elején adják át rendeltetésének. A külső felújítás és a fűtés-korszerűsítés befejeződött, erre 50 milliós támogatást nyert az önkormányzat; jelenleg – ugyancsak 50 millió forintból, saját erő felhasználásával – a belső átalakítás zajlik. Egyebek között új színpadtechnikát is beépítenek a létesítménybe. Víg Zoltán polgármester elmondta: ezzel párhuzamosan rendbe teszik a kultúrházat körbevevő parkot is, ahol bővítésre alkalmas játszótér is helyet kapott. Többkamionnyi földdel feltöltik a területet, gyepesítenek, gyermekvédő lánckorlátot helyeznek el, s új padok is szolgálják majd a kényelmet.

A polgármester lakossági felvetésre közölte: eltávolítják a központi részről a településképet csúfító hirdetőtáblát, továbbá jelzi az illetékeseknek, hogy a közlekedési társaság menetrendjét közlő berendezés nem ad egyértelmű információkat arról, hogy mely irányból érkeznek az autóbuszok az igen forgalmas, négyirányú útkereszteződéshez.

Még a selypi munkálatok befejezése előtt a város másik részében is elkezdődtek az idénre tervezett beruházások. Az Árpád út keleti oldalán megépül a szervizút. A növényzet rendezése és az úttükör előkészítése látványos szakaszához ért, hamarosan megtörténhet az alapozás is. Víg Zoltán elmondta: az itt élők régi igényének tesznek eleget, amikor közvilágítást is szerelnek erre a csaknem egy kilométeres szakaszra.

Az említettek a Zöld város-projekt első etapjában valósulnak meg, de eközben elindul a második ütem is: a közösségi házat felújítják, s kibővítik, aminek eredményeként piac és üzlethelyiségek kialakításával bevásárlóhely is létesül a városközpontban. A nagyterem megmarad közösségi célokra. A munkálatok 25-én kezdődnek, s az önkormányzat vezetése szeretné, ha szeptember végén vagy októberben átadhatnák a beruházást, amire 250 milliós pályázati támogatásból kerülhet sor. Szintén látványos eleme a településközpont kialakításának, hogy több régi épületet elbontottak a Szabadság téren.

További jó hír, hogy június közepén a Rákóczi úti óvoda tetőcseréje is elkezdődhet, s kiírták a közbeszerzési eljárást az okmányiroda melletti helyiség konditeremmé alakításának ügyében is.

