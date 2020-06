Semmelweis-nap: jól vették az akadályokat Heves megye kórházai

Semmelweis Ignác születésének 202. évfordulójának tiszteletére rendeztek ünnepséget kedden Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban is.

Előléptetett hét orvost és nyolc munkatársat, valamint a központi aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztály doktorai kaptak főigazgatói dicséretet. A hagyományokhoz híven Semmelweis munkásságáról előadást tartott dr. Ilonczai Péter PhD, az I-es belgyógyászati osztály új osztályvezető főorvosa.

Kiemelkedő munkájuk elismeréseként Semmelweis-nap alkalmával, július elsejei hatállyal alorvossá lépett elő Egerben dr. Deli Katalin, a III. belgyógyászati osztály -, dr. Szaniszló Dóra, az infektológiai osztály – és dr. Szűcs Tamás, a sebészeti osztály orvosa. Adjunktus lett dr. Balogh Eszter és dr. Tóth Eszter a traumatológiai osztály orvosai, főorvos pedig dr. Koós Tibor, a radiológiai osztály – és dr. Gyenes Anita, a kardiológiai osztály orvosa. Ezenkívül többen részesültek főigazgatói dicséretben az orvosi, az ápolási, a gazdasági és a műszaki területről, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara is elismeréseket osztott ki.

– Az egri kórház jól vette az akadályokat, megfelelt az elvárásoknak. A járvány idején és most, annak megszűntével is jól teljesít. Változatlanul szolgálta akkor is és most is a betegeket – fogalmazott dr. Vácity József főigazgató. Hozzátette, az ötszázezer forint egyszeri jutalom július elsejével minden munkatársuk számlájára megérkezik.

A gyöngyösi Bugát Pál Kórház kertje is Semmelweis-napi ünnepségnek adott otthont kedd délután, ahol a jelenlévők az Egri Rézfúvós Kvintett örömzenéjét hallhatták, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma ajándéka volt.

– Lassan 13 éve együtt küzdünk azért, hogy ez a kórház a régió egyik meghatározó vidéki intézménye legyen – mondta Weisz Péter főigazgató, s köszöntötte a megjelenteket, köztük Horváth László, a térség országgyűlési képviselőjét és Cseh Krisztián rendőr őrnagyot, az Országos Kórház-főparancsnoki Támogató Törzs vezetőjét. – Jelenlétük bizonyítja, hogy összefogással el lehet érni azt, amit megyénkben sikerült: három hónapja nincs aktív fertőzött – mondta.

Az elmúlt hónapok áldozatos munkájának eredményeként a közalkalmazotti tanács elnöke, Seres Lászlóné az intézmény valamennyi dolgozója nevében vett át dicsérő oklevelet, dr. Francia Tamás pedig a háziorvosok nevében tette ezt meg. Munkájuk elismeréseként Az Év Ifjú Orvosa díjat kapott dr. Szilágyi Vivien, szülész-nőgyógyász szakorvos, Az Év Ifjú Ápolója Díjat pedig Nagyné Tóth Zsuzsanna, diplomás ápoló kapta. Wiltner-Díjban részesült a COOP Lőrinci Kereskedelmi Zrt. és annak vezérigazgatója Zsámba Péter, és Matus Miklós, a Bugát Pál Kórház Alapítvány elnöke.

Szakmai kinevezéseknek sem volt híján a nap: főorvos lett dr. Ernyei Szilvia gyermekgyógyász és ifj. dr. Budai László, sebész orvos is. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves Megye Területi Szervezet elnöksége pedig okleveleket, a támogatásért pedig Pártoló Tag címet adományozott Weisz Péternek.

A hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet is kedden tartotta Semmelweis-napi ünnepi megemlékezését – erről Zelnik Krisztina, az intézmény sajtóreferense tájékoztatta portálunkat. A kórház főigazgatója, dr. Stankovics Éva köszöntőjében kiemelte: extrém időszakon van túl az egészségügy egésze, így a hatvani intézmény is. Köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak, a térség településeinek, a kormánynak, a civil szervezeteknek, a vállalkozóknak, a társszerveknek minden olyan támogatásért, amelyet a járvány leküzdéséhez kaptak.

Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a koronavírus járvány történelmi kihívás elé állított mindenkit; az országot, a kormányt és elsősorban az egészségügyet. Mint elmondta, a közösen elvégzett áldozatos munkának köszönhető, hogy az ország eredményesen helyt állt a járvány elleni küzdelemben.

Szavai szerint Heves megye jól vizsgázott a védekezésben és különösen büszke a hatvani intézményre, az ott dolgozókra, mert mindig elől jártak, járnak a lakosság egészségének védelme érdekében. Úgy fogalmazott, hogy a kormány döntésének köszönhetően július elsején minden egészségügyben dolgozó munkatárs megkapja azt a pluszjuttatást, mellyel a járvány elleni védekezésben kifejtett munkát szeretnék elismerni.

A rendezvényen főorvosi kinevezést vehetett át dr. Bencze Ágota tüdőgyógyász adjunktus, továbbá dr. Vajda Ádám ortopéd-traumatológus szakorvos bizonyult érdemesnek adjunktusi címre. Lelkiismeretes, példamutató munkájáért főigazgatói dicséretben részesült dr. Simorjai Zsuzsanna főorvos az aszódi járóbeteg szakrendelőből, dr. Sarnyai Ákos, a Sürgősségi Betegellátó Osztály vezetője, Berta Mónika közegészségügyi járványügyi felügyelő, Erdeiné Zeke Andrea takarítási csoportvezető-helyettes és Peigelbeck Attila gépjárművezető.

Zelnik Krisztina közlése szerint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ebben az évben munkájuk elismeréseként a következő tagokat jutalmazta Semmelweis díjjal: Lőrincz Szilviát a Sürgősségi Betegellátó Osztály főnővérét, Györkisné Fekete Mártát, a Mozgásszervi rehabilitációs osztály főnővérét, valamint Kissné Szalai Csilla iskola védőnőt. A Magyar Ápolási Egyesület dicsérő oklevelét és ezüst kitűzőjét Prohászka Zsanett a neurológiai osztály főnővére vehette át Bugarszki Miklós alelnöktől és Nagy Rita helyi elnöktől.

Dr. Stankovics Éva főigazgatónő gratulációját fejezte ki Furucz Imréné műtősnőnek, aki idén a megyeházán a Heves Megye Sportolója kitüntető címet vehette át.