Sikerrel pályáztak a dél-hevesi falvak, fejleszthetnek a Magyar Falu Program jóvoltából

Számos dél-hevesi település pályázott ­sikeresen a Magyar Falu Program (MFP) forrásaira, ennek köszönhetően egyebek között utak, orvosi rendelők és járdák újulhatnak meg a térségben.

Még április elején pályázatot nyújtott be a pélyi önkormányzat az MFP által meghirdetett, az önkormányzati út- és hídépítést, felújítást segítő projekt maximálisan igényelhető támogatási összegére – tájékoztatott Bakondi Péter polgármester. Hozzátette, ezt a döntéshozók pozitívan bírálták el, így a település harmincmillió forintot nyert az önkormányzati utak felújítására.

– Van olyan földút, amely kavicságyat kap, az aszfaltutakat pedig egy megújító réteggel látjuk el. Korszerűbb lesz például a Dobó, a Virág, a II. Rákóczi Ferenc és a Petőfi Sándor út is. Próbáltunk olyan utakat kiválasztani, amelyek vagy orvosi rendelőhöz, iskolához, gyógyszertárhoz, vagy bolthoz vezetnek, így segítjük az odajutást. Ezúton is köszönetet mondunk Szabó Zsoltnak, a térség országgyűlési képviselőjének – jelentette ki a községvezető, hozzátéve, pályáztak még civil szervezetek támogatására is.

Tarnaszentmiklós három kategóriában juthat támogatáshoz. Orvosi eszközök vásárlása hárommillió, út- és hídépítésre, felújításra tízmillió, a járdaépítéshez szükséges anyagokhoz pedig kétmillió forint támogatást nyertek.

Oláh Tamás községvezető úgy fogalmazott, az orvosi és védőnői eszközöket bővítik a még korszerűbben és szélesebb körűen elvégezhető vizsgálatok érdekében. Az előbbieket várhatóan novemberig beszerzik.

– Ezenkívül megújul a Fő úti járda egy szakasza, ami mar nagyon rossz állapotú, illetve a Rákóczi út egyik része is új burkolatot kap. A Béke utat pedig szakaszosan javítják ki, ameddig az anyagi keret tart. Nem lesz elég az összeg a teljes úthálózat rendberakásához, de újra pályázunk, ha lehetőség nyílik rá. Előreláthatólag az út és a járda is elkészül idén. Ennek is örülünk, hiszen nagy segítség ez falu számára, a program nélkül nem tudnánk ezeket a beruházásokat megvalósítani. Ezentúl közösségi térre, közterületi gépekre, illetve civil szervezetek támogatására adtunk be pályázatot – tudatta.

Tiszanána polgármestere, dr. Tóth József arról számolt be, hogy a programnak köszönhetően közel harmincmillió forintból modernizáljuk az orvosi rendelőt.

– Korszerűsítjük a palatetős épületet, így többek közt annak nyílászáróit, továbbá akadálymentesítünk is. Modernizáljuk a fűtést, valamint orvosi eszközöket is beszerzünk. A következő év végéig kell elkészülnünk a munkálatokkal, amelyeket az önkormányzat építőipari szociális szövetkezete végez majd. Előreláthatólag szeptemberben tudjuk ezt elkezdeni. Ezentúl tartaléklistán van például a közterületi játszótérre és a közterületek karbantartására szolgáló eszközökre beadott pályázatunk is – közölte lapunkkal.

Tilcsik István, Sarud vezetője elmondta, a MFP-ban útfelújításra nyertek több mint 25 millió forintot, amelyből megújul a Kacsóh Pongrác út, a Móricz Zsigmond út, valamint az Üdülősor is aszfaltburkolatot kap. Ezeket az utcákat mintegy harminc éve tették rendbe utoljára. A munkálatok körülbelül két hét múlva indulnak. Mindemellett pályáztak az óvodaudvari játszótér fejlesztésére, a közterület karbantartást szolgáló, valamint orvosi eszközök vásárlására is. Várják ezek pozitív elbírálását.