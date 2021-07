Sikerrel zárult Gyöngyösön a kétéves drogprevenciós program

A program célja a függőséget okozó szerektől és tevékenységektől mentes életmód népszerűsítése, a szakmai segítségnyújtás, a támogató környezet kialakítása volt.

A város önkormányzata nyújtotta be a drogprevenciós pályázatot négy éve, a program 2019 tavaszán indult Gyöngyösön és vonzáskörzetében a 13-25 éves fiatalok bevonásával, 75 millió forint keretösszegből. Portálunkat Illés Veronika, a projekt szakmai vezetője tájékoztatta az eredményekről. Elmondta, sikerült minden programelemet megvalósítani, és elindítani egy pozitív folyamatot. A szakmai vezető hangsúlyozta, a kétéves munka fókuszában a megelőzés állt, az erőfeszítéseik eredményességét hosszú távon még nehéz megjósolni.

– A művészeti és a sportprogramok nagyon népszerűek voltak – sorolta Illés Veronika. – A résztvevők készítette zenék, filmek megtalálhatók az internetes közösségi oldalakon. A közös alkotó- és sporttevékenység fokozta a kreativitást, és pozitív élményeket adott a fiataloknak.

A művelődési központban ifjúsági közösségi teret rendeztünk be, a Durandában focipálya épült, amit azóta is lelkesen használnak. A gyöngyösi máltai csoport házánál hamarosan elkészülő kemence is jó programlehetőséget ad, csakúgy, mint a Harmadosztályra telepített, általunk finanszírozott közösségi konténer. A foglalkozásokon túl a motivációs és kortárs segítő táborokban is sorstárs csoportok szerveződtek. Tagjaik azóta is azon vannak, hogy észrevegyék a bajban lévőt, legyenek nyitottak a gondjaira, s arra, hogyan tudnak segíteni azokon – mondta.

– A pandémia szigorú szabályai annyiban írták át terveinket, hogy a drogkarriert bemutató kiállításunk helyett kisfilm készült a témáról, azt fogjuk iskolákban bemutatni. Neves pszichiáterek, például az egri dr. Moretti Magdolna személyes előadás helyett tévéinterjút adott. Az addikciós tanácsadás is jól működött. Sajnos a szülők bevonása még akadozott. Vannak, akik a szülői értekezletekre sem járnak el. A városban a projekt lezárulta után is működik a kábítószerügyi egyeztető fórum. Ha nem is a drogprevenciós program intenzitásával, de az egyes programelemek felfrissítésével tovább tudjuk folytatni a megkezdett munkát – összegezte a szakmai vezető.