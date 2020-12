Soha nem tapasztalt kihívásokkal szembesültek a járvány miatt Pétervásárán

A városban – mint a legtöbb megyei településen – minden év ­eleji tervet felülírt a járvány miatti védekezés. Eged István polgármester abban bízik, hogy jövőre békésebb napok elé nézünk. Az idei esztendő összegzésére kértük.

– Újra az év végéhez értünk, ilyenkor számot vetünk, levonjuk a tanulságokat a történtekből. Hogyan értékelné az elmúlt esztendőt?

– Az idei is egy átlagos évnek indult, de a mi életünkben eddig soha nem látott nehéz és kiszámíthatatlan esztendő lett belőle. Márciusban az önkormányzatnak előre nem látható helyzettel kellett szembenéznie. Hirtelen nem tudtuk, mi fog történni a lakossággal, az egészségüggyel, az intézményeinkkel és a pénzügyi finanszírozással. Ám a körülmények kiszámíthatatlanságához és tervezhetetlenségéhez képest elég gyorsan helyreállt a rend, és a központi intézkedéseknek, a helyi rendeleteknek köszönhetően biztonságosan és finanszírozhatóan tudtuk működtetni a várost, megtettük a szükséges védelmi intézkedéseket.

– Ez mit jelentett a hétköznapi életben?

– Mindennap néztük az operatív törzs közléseit, a katasztrófavédelem és a megyei kormányhivatal tájékoztatást adott, segítette az önkormányzatok munkáját. Ugyanez mondható el az egészségügyi intézmény dolgozóiról, az orvosok, a védőnők, az asszisztensek napi információkkal látták el a város vezetését. Szigorú rendelkezéseket kellett bevezetni az idősek otthonában, az óvodában és a bölcsődében. Az egészségügyi központban ki kellett dolgozni egy protokollt a beléptetésre, a távolságtartási szabályok betartására, az óránkénti fertőtlenítésre, valamint a rendelést is újra kellett szabályozni. A művelődési házat és a könyvtárat tavasszal bezártuk, és jelenleg is zárva tartanak. A nyári nyitvatartás alatt fokozott fertőtlenítés és kiemelt szabályok mellett működhettek az intézmények. A polgármesteri hivatalban az ügyfélforgalmat megpróbáltuk a legkisebbre csökkenteni és minimalizálni a személyes ügyfélfogadást. A tavaszi iskolai bezárások miatt meg kellett oldani a gyermekek étkeztetését, ami az általános iskolás és óvodás gyermekeken kívül Pétervásárán a középiskolásokat is érintette.

– A kis nyári fellélegzést követte a járvány második hulláma. Ez újabb kihívást jelentett. Hogyan birkóztak meg vele?

– A nyár egy kicsit könnyedebb volt, de ősszel és főleg most tél elején azt látom, hogy a városban is nagy számban megjelentek a vírussal fertőzöttek. Ezért újra bevezettük a korlátozó intézkedéseket. Tavasszal eldöntöttük, olyan rendezvényt nem tartunk meg, amelyen nagyobb tömegek gyűlhetnek össze. Az előre nem látható események miatt pénzügyi alapot kellett létrehozni a váratlan helyzetekre, ezért a programokra szánt költséget elkülönítettük.

– Az élet nem áll meg. Az önkormányzat folyamatosan pályázik, próbálja a lehetőségeket kiaknázni. Mit sikerült a tervekből megvalósítani?

– Megszereztük a benzinkút mögötti iparterületet, ahol egy új csarnokot, telephelyet, a közmunkásaink számára vizesblokkot, teakonyhát alakítottunk ki. Itt indult el év elején egy kézi betonelemgyártó részleg. Az önerőből és pályázati úton megvásárolt eszközöket kulturált körülmények között és védett helyen tudjuk tárolni, traktorjaink, gépeink szervizelését könnyedén meg tudjuk oldani. A Magyar falu program keretében elnyert pályázatnak köszönhetően sikerül megújítani az Alkotmány utat. A Belügyminisztérium által meghirdetett tenderen is jól szerepelt a városunk, így a volt mozi előtti járdaszakasz és parkoló, valamint a központi buszmegálló és az onnan induló, a futballpályáig tartó járdarész teljes rekonstrukciójára is lehetőséget kaptunk. Sikerült megvenni a volt magtár épületét, jelenleg az elhanyagolt ingatlan megfelelő funkcióját keressük. Fontos fejlesztés, hogy több mint 500 millió forintos beruházás keretében megújult a teljes szennyvízhálózat.

– A körzetközponti általános iskolában is több száz milliós felújítás zajlik. Holt tart most a folyamat?

– A rekonstrukció ütemesen zajlik, s a következő esztendő őszére fejeződik be. Ennek köszönhetően az intézmény új szárnnyal bővül, ahol helyet kap egy étkező és egy tornaszoba is. Pétervására általános iskolája eddig is a járás legnagyobb ilyen jellegű intézményének számított, azonban a fejlesztéseknek köszönhetően egy év múlva már egy modern, korszerű energetikával és napelemekkel is ellátott, a gyermekek nevelése szempontjából minden lényeges eszközzel és technikával felszerelt XXI. századi tanintézet lesz.