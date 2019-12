Soha rosszabb évet nem kívánhatnak maguknak a füzesabonyi kertbarátok

A Füzesabonyi Kertbarát Kör december 13-án, pénteken tartja évzáró ­ünnepi közgyűlését. Az egyesület vezetőjét, Nagy Lászlót arról kérdeztük, milyen évet zárnak. Szavai szerint szerteágazó a tevékenységük a szakmai előadásoktól a tanulmányi kiránduláson át a gasztronómiai programokig tartott idén.

A kertbarát kör egyesületi elnöke, Nagy László szerint sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött. A téli hónapokban főleg szakmai előadásokat szerveznek, mindig az aktuális tennivalókról tájékoztatják a tagokat a szakemberek. Rendszeres előadóik, dr. Nagy Béla nyugalmazott címzetes egyetemi tanár, Fajcsák János biogazdálkodó, illetve Nagy Szabolcs, a Heol kertészeti szaktanácsadója.

– Az előadások gyakorlati bemutatóval is párosulnak. Egymástól is sokat tanulunk, átvesszük a jó gyakorlatot, egy kertbarát portáján megnézzük például, miként hasznosítja a hozzáértők tanácsait – mondta az egyesületi elnök.

Kocsányos tölgyet ültettek az ovisokkal

Nagy László felidézte a kör tagjainak számos elfoglaltságát. Megemlékeznek a népszokásokról, egyebek mellett a farsangról, a Márton-napról, de a nőnapi köszöntésről sem feledkeznek meg. Az egészségükre is odafigyelnek, szerveztek előadásokat is, illetve rendszeresen részt vesznek az Egészségfejlesztési Iroda foglalkozásain. Bekapcsolódtak az országosan meghirdetett ültess egy fát mozgalomba is. A füzesabonyi Pöttömke óvodának két kocsányos tölgyfát ajándékoztak, amit közösen ültettek el a gyerekekkel az intézmény udvarán.

A vasútállomás környékén a parkokat gondozzák

– Áprilistól novemberig a füzesabonyi vasútállomás közelében lévő parkot gondozzuk immár kilenc éve. Virágot ültetünk, füvet vágunk, sövényt nyírunk, összeszedjük a környékről a szemetet és többzsáknyi falevelet. Önkéntes munkát végzünk a Pöttömke óvodában, ahol mintakertet alakítottunk ki az óvodai csoportoknak. A Széchenyi István Katolikus Általános Iskolában és környékén, valamint a templomkertben is virágosítunk. Nagy öröm volt számunkra, hogy az augusztus 20-i ünnepség keretében vehettünk át a közterületek gondozásáért folytatott verseny különdíját – sorolta az elnök.

Járják a környező települések rendezvényeit

Az egyesületi vezető beszélt arról is, hogy a környező településekre rendszerint meghívják őket falunapra, családi napra, majálisra. Gasztronómiai rendezvényeken is rendszeresen találkozhatnak a füzesabonyi kertbarátokkal. Így például a SZIMOBE rendezvényén Szihalmon, az egerfarmosi családi napon, a maklári Nemzetközi Kakasfesztiválon, továbbá Bo­gácson a tárcsásételek versenyén.

Idén több serleggel gyarapították a készletüket. A füzesabonyi kolbásztöltő versenyen különdíjat, a majális főzőversenyén II. díjat, Makláron, a Nemzetközi Kakasfesztiválon különdíjat, Egerfarmoson és Bogácson szintén különdíjat kaptak. Ezeken a rendezvényeken bemutatót tartanak, az egészséges ételek fogyasztását népszerűsítik, maguk termesztette zöldségből, gyümölcsből készült különlegességekkel kínálják a látogatókat. Gasztronómiai rendezvényeken is rendszeresen találkozhatnak a füzesabonyi kertbarátokkal.

Politikamentes az egyesületi élet

Káposztás György, az egyesület tagja kérdésünkre azt mondta, hogy azért szeret a kertbarát­körbe járni, mert nagyon jó a társaság, és azért, mert politikamentes.

– Ezt nagyon fontosnak tartom. Itt nem foglalkoznak azzal, hogy ki milyen nézetet vall, pusztán a rendezvényekre koncentrálunk. Kiváló szakemberektől kiváló előadásokat hallhatunk, nagyon jó témák kerülnek mindig elő. Változatos, élménydús programjaink vannak. Nagyon jó volt például a csapatépítés, hogy jobban megismerjük egymást. Az önkéntes munkákba is szívesen bekapcsolódom, a parkban legszívesebben a füvet nyírom – fogalmazott.

Tanulmányi kirándulást is szerveztek Debrecenbe, Kömlőre, Kompoltra, valamint Demjénbe a Korona Gombaüzembe. Közösségépítő tréninget is tartottak, és évente közös nyársalást szerveznek egy kertbarát portáján.