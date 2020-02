Sok diák stresszként éli meg, ha kiderül a félévi munka eredménye

Január végén az iskolások kézhez kapják a félévi bizonyítványokat, amiket néha félve mutatnak meg szüleiknek, akik nem minden helyzetben reagálnak jól a látott eredményekre.

Előfordulhat bármelyik családban, hogy a gyermek félévi értesítőjében olyan osztályzatok szerepelnek, melyekre a szülő nem számított. A diákok számára ez gyakran nagy stressz, és előre félnek, hogy mit szólnak majd otthon a látottakhoz. A szülőknek nagy felelősségük van abban, hogy a gyermekük hogyan éli meg ezeket a nyomasztó napokat. Hogyan tudják motiválni a csemetéjüket abban, hogy a rosszabb jegyeket az év végére kijavítsák? – erre kerestünk választ.

Dr. Hídvégi Márta egri pszichológus úgy tartja, a gyermekre minden esetben partnerként kell tekinteni, és ha a szülő figyelemmel kíséri a fejlődését, akkor nagy meglepetésben nem lehet része. Azonban ha mégsem a felnőtt elképzelése szerint alakulnak a dolgok, nem kell egyből nekiesni, és felelősségre vonni a gyengébb bizonyítvánnyal hazaállító tanulót. Sokkal célravezetőbb, ha intim, nyugodt helyzetben, mind a két szülő jelenlétében leülnek, megbeszélik az eredményt és a mögöttük álló félévet, tanácsolja a szakember. Meg kell kérdezni a gyermeket, hogy ő hogyan látja, miért lettek rosszabbak az eredményei, mint amire számítottak. A következő lépés pedig megkérdezni a diákot, hogyan tudna javítani az eredményeken. Érdeklődhetnek a szülők arról is, hogy ők maguk hogyan tudnak segíteni, miben számít rájuk gyermekük a jobb jegyek elérése érdekében.

– A legfontosabb egyrészről, hogy sose számonkérően beszéljenek a felnőttek a gyermekkel, hanem közösen találják meg a problémára a megoldásokat – hangsúlyozta a pszichológus.

Másik lényeges kérdés a megfelelő motiváció elérése. Dr. Hídvégi Márta portálunknak elmondta, a legjobb motiváció, ha előrevetített jutalmakat javaslunk. Például mondhatjuk azt: ha kijavítod ezt a jegyet, vagy látom, hogy szorgalmas vagy, akkor együtt elmegyünk kirándulni, vagy megkapod a könyvet, amire vágysz. Az sosem jó, ha büntetjük a gyereket.

– Sokszor panaszolják a szülők, hogy semmi nem használ, például már eltiltották a fiukat focitól, a sporttól, de hiába. Egyáltalán nem célravezető, ha attól tiltjuk el őket, amiben jók, ráadásul egy olyan dologtól, ami kizökkenti őket az iskolai katonás rendből. Olyan dolgokat nem szabad elvenni, ami a mozgást és a fejlődést segíti. Azt viszont lehet mondani, hogy a gyermek nem két órát, hanem csak egyet számítógépezhet – véli a szakember. Kiegészítve azzal, hogy a teljes tiltás nem jó, mert agresszivitást vált ki. Akit büntetnek, az dühös lesz, és olyan indulatok szabadulnak fel, amelytől gátlás alá kerül a motiváció. Így még kisebb esély lesz arra, hogy a diák bepótolja a hiányosságait.

A pszichológus kiemelte azt is, hogy a szülőknek az iskolával is folyamatos kapcsolatot kell tartaniuk. Tudniuk kell, hogy mi történik gyermekükkel az intézményben, és a legapróbb jel esetén is érdemes megbeszélni a tanárokkal is a felmerülő problémákat.

Sokan azért szöknek el, mert félnek a dorgálástól Sajnálatos módon akadnak olyan fiatalok, akik a bizonyítvány átvétele után nem mernek hazamenni, mert tartanak a szülők negatív visszajelzésétől, a dorgálástól. Ezek a gyerekek az utcán csellengenek, és olyan szituációkba kerülhetnek, amire koruknál fogva nincsenek felkészülve. A fizikailag és lelkileg magukra maradt fiatalok áldozattá, szélsőséges esetben akár elkövetővé is válhatnak – írja a rendőrség közleménye. A szökés kétségbeesett kísérlet a gyermek részéről, hogy gondjaira megoldást találjon. Így igyekszik felhívni magára a környezete figyelmét, vagy próbálja elodázni a kellemetlen találkozást a szüleivel. A háttérben gyakran egyéb iskolai vagy családon belüli problémák is meghúzódhatnak, amelyek ilyenkor felerősödhetnek a gyermek tudatában, hívják fel a figyelmet.

