Friss hóval, síoktatással, kölcsönzővel és több pályával is várja a síelőket, snowboardozókat a mátrai sípark. Habár természetes hó alig hullott, jelenleg 40 és 50 centiméter közötti a hóréteg vastagsága a hegyen, amely a folyamatos ágyúzásnak köszönhető.

Már péntek délelőtt 11 óra körül alig lehetett szabad parkolóhelyet találni a Mátraszentistváni Síparknál. A jegypénztáraknál pedig kígyózott a sor. Többen türelmetlenül meg is jegyezték, hogy már lassan egy órája várakoznak. A kölcsönzőnél sem volt kisebb a tömeg. Ide is mintegy háromnegyed órát kellett várni a bejutásig. A bakancs és a léc kiválasztása és kölcsönzése viszont flottul ment. A Bokor család is kivárta a sort. Azt mondták, már két órája érkeztek a fővárosból, és csak most tudnak bejutni a pályára. Bokor Tamás optimista volt, szerinte az idő kárpótolja majd őket a várakozásért.

Plusz három fok, verőfényes napsütés, friss hegyi levegő és tömeg, ezzel várt pénteken a park. Bár a pályán óvatosan kellett csúszni, mert sok kisgyermek és tanuló siklott a domboldalon, azért lehetett haladni. Igaz, a sorban állás bent, a pályákon sem szűnt meg. A felvonóknál és a panorámaliftnél is hosszú perceket kellett tölteni várakozással. A panorámalift még mindig igen népszerű, ahogy láthatóan a síoktatás is, ugyanis több öt-hat fős csoport tűnt fel. A kezdők az előttük síelő tanár utasításait igyekeztek követni. Igen sok gyermek népesítette be e pályát. Rengeteg apróság a szüleibe kapaszkodott, ám többen nagyon ügyesen, a felnőtteket meghazudtoló módon síeltek végig a pályán.

– Mi azért választottuk ezt a síparkot, mert a baráti körben négy-öt kisgyerek is van, akik 3 és 6 éves kor közöttiek, és számukra ez a mátrai pálya nagyon megfelelő – mondta Kalászné Enyedi Krisztina, aki egy nagy társasággal tölti Mátraszentistvánban a hétvégét.

– Első alkalommal járok itt, de a férjem a gyerekekkel már volt itt egyszer. Ezért is találta ki, hogy ide kellene jönnünk a téli szünetben. Szomolyán élünk, és kiruccantunk már többször Szlovákiába is síelni, mert az árban és időben is hasonló. Ám itt jobb a hó minősége, és kedvesebbek az emberek is – osztotta meg tapasztalatait velünk a fiatal anyuka.

Marczinkó Katalin a férjével érkezett, a körbárban pihentek meg néhány siklás után. Elmondásuk szerint ez a pálya egy napra kiváló választás, ők hosszabb időre viszont külföldi terepet választanak. Hamarosan Ausztriába utaznak, de voltak már a Magas-Tátrában is.

– Mi vagyunk azok az alföldiek, akik negyvenéves korukban tanultak meg síelni, és megszerették – fogalmazott Katalin. Azt is elárulta, Dabasról érkeztek, és már nem első alkalommal sportolnak itt.

Január elsejétől a hétvégi jegyárak voltak érvényben a téli szünet ideje alatt is. A hüttében is sokszor kellett hosszú perceket ácsorogni, de a körbárban változó volt a várakozási idő. Egy nagy pohár tea ötszáz forintba került, egy forralt bor 720 forintot kóstált. A perecet hatszázért, a rétest 690 forintért adták.

A Hócsúszda Park hóhiány miatt nem működik, de a műanyag summer tubingot meglepően sokan használják, mondta a sípark szóvivője. Erbeszkorn Tamás hozzátette, a sportolni vágyókat jelenleg két kilométeres síelhető szakasszal, három sípályával és az oktatórészleggel várják.

A tél szerelmeseit a mátrai síparadicsom nem hagyja cserben, a hóágyúk rendszerének, illetve a park különleges mikroklímájának köszönhetően az elmúlt években ez volt az egyik legtöbb havas napot biztosító magyarországi síterep, átlagosan 90-95 napos nyitvatartással. Most egy héten át még biztos, hogy folyamatosan hóágyúzzák a területet, hogy még többeket csábítsanak a havas hegyoldalak a Mátrába.