Sok helyen utazni kell egy jobb fogorvosért

Fogorvoshoz nem szeretünk járni, ám ha beüt a ménkű, menni kell. A kérdés, kihez fordulhatnak a térség húsz településén, ha fogászati kezelésre van szükség. Fogorvos kevés van, szenvedő beteg annál több.

Magyarország 231 fogorvosi praxisában­ tartósan – tehát legalább fél éve – nincsen szakorvos. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont friss adatai szerint 185 vegyes, 26 gyermek- és 20 felnőttpraxisba nem találnak orvost.

Megnéztük, hogy a Pétervásárai járás húsz településén mi a jelenlegi helyzet. Tény, hogy a nagyobb településeken – ha nehezen is, de – megoldották a problémát. Pétervásárán évtizedek óta két körzetben látták el a város és a térség betegeit, ám az egyik praxis nyugdíjazás miatt megüresedett, így azt egy ideig helyettesítéssel próbálták megoldani. Öt évvel ezelőtt egy nyertes pályázatnak köszönhetően megújult a városközpontban lévő egészségügyi komplexum, s ezen belül a két fogorvosi rendelő is. Szakembert azonban nehezen talált a városvezetés. Eged István polgármester érdeklődésünkre elmondta, idén februártól sikerült megoldani a gondot. Egy cég közvetítésével érkezett a településre egy iráni származású fogorvos házaspár, akik a tanulmányaikat már hazánkban végezték. Mostantól mindkét körzet állandó szakemberrel várja betegeit, a remények szerint a lakosság megelégedésére.

Munkájukra nagy szükség van, hiszen nemcsak a város, hanem a környező települések – Erdőkövesd, Ivád, Váraszó, Kisfüzes – betegei is őket kereshetik fogászati problémáikkal.

A sirokiak szintén szerencsés helyzetben vannak, hiszen a korszerű fogorvosi rendelőben immár 27 éve dr. Vass Zoltán látja el a betegeket. Itt szombat, vasárnap kivételével mindennap van rendelés. A közeli Szajla, Terpes, Bükkszék lakói is itt részesülhetnek szakorvosi ellátásban.

Parádon három éve újították fel a fogorvosi rendelőt, ahol a legkorszerűbb felszerelések állnak rendelkezésre. Itt az előző szakember nyugdíjba vonulása után minden lehetséges módon próbáltak utánpótlást találni. Végül egy fiatalember, Ivánfalvi Gábor vállalta el a feladatot. Ő naponta Egerből ingázik, s a parádi betegeken kívül, a bodonyi, parádsasvári emberekről is gondoskodik.

A jelenleg 690 lakosú Bükkszék polgármestere, Zagyva Ferencné azt mondja, hogy bár szabad orvosválasztás van, a legtöbb bükkszéki a siroki fogorvoshoz fordul, ha baj van, hiszen hivatalosan ehhez a körzethez tartoznak a tajkártyával rendelkező betegek. Az ellátásért utazni kell, de ez mindig is így volt. Önálló fogorvosa soha nem volt a községnek.

Mátraderecskén pár évvel ezelőtt 11 millió forintból, önerőből újították fel a fogorvosi rendelőt, a legkorszerűbb felszerelésekkel. Itt heti két alkalommal van rendelés. Egy biztos, kivételes helyzetben vannak azok, akik helyben tudnak fogorvoshoz fordulni. A többieknek az marad, ami. Ingázás, utazási költség, és a többi kín.

S akkor lásuk, mi a helyzet az Európai Unióban! Az Eurostat friss jelentéséből kiderül, hogy az Európai Unió­ban több mint 360 ezer fogorvos dolgozott 2016-ban. Százezer lakosra számolva meglehetősen nagy eltérések mutatkoznak a különböző országokban. A listavezető Görögországban például 123 praktizáló fogorvos jut százezer lakosra, de például Lengyelországban csupán 33. Magyarország az összesített lista alsó harmadában található, hátulról a 7. helyen, ami számszerűleg azt jelenti, hogy százezer emberre 62 fogorvos jut.