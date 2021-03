Sok Heves megyei szülőt ért váratlanul az online oktatás újbóli bevezetés

Április 7-ig minden intézményben áttértek az online oktatásra. A pedagógusok rutinosabban fogadták az új rendelkezést, néhány kisgyermekes szülő azonban elkeseredett a hírtől.

– Tartottunk attól, hogy újra bezárnak az iskolák, s ez sajnos be is következett – mondja Erika. Náluk két alsó tagozatos gyermeket érint a rendelkezés, így áttételesen az egész család megérzi. – Tavaly márciusban szakadt a nyakunkba először ez a gond. A kisebbik lányom akkor volt elsős, a nagyobbik negyedikes. Nem volt kérdés egy percig sem, hogy otthon kell maradnom velük. Kivettem minden szabadságom a munkahelyemen, s otthon próbáltunk együtt tanulni a gyerekekkel. Hiába voltak kedvesek és segítőkészek a tanárok, nekik is új volt a helyzet, ezért sokat kínlódtunk. A férjem változatlanul dolgozott, és pluszmunkát is vállalt, így rám hárult minden otthon. Valahogy átvészeltük ezt az időszakot, azonban amikor most közöltem a munkáltatómmal, hogy megint helyzet van, azt mondta, jobb, ha elköszönünk egymástól. Muszáj valakit felvennie helyettem. Ez van – mesélte portálunknak az anyuka, aki nem tudja, miként és mikor fog újra munkát találni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelete szerint az óvodák és az általános iskolák április 7-ig zárva maradnak. Minden évfolyamon online oktatás folyik azóta is. A döntés a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményeken kívül vonatkozik az óvodákra, általános iskolákra, gimnáziumokra, szakgimnáziumokra is többek közt.

Pétervásárán, a Tamási Áron Általános Iskolában viszonylag zökkenőmentesen indult az átállás. Gyermekfelügyeletet is csupán két család kért az első napon, de másnapra már ők is megoldották. A Kréta-programmal ugyan voltak gondok először, azonban itt a gyerekek más metódus szerint is tanulnak, így rendben zajlott az oktatás. – A vírus első hulláma alatt rengeteg tapasztalatra tettünk szert – mondta el Braun Péter igazgató. – Körzetközponti iskolaként hozzánk sok környékbeli tanuló is jár, s olyanok is akadnak, akik digitális eszközök híján nem tudnak becsatlakozni az online oktatásba. Számukra változatlanul papíralapon juttatjuk el a feladatokat. A szállításban a polgármesterek, falugondnokok is segítenek – összegezte az első napok tapasztalatait.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a rendelkezés nyomán újra azt szorgalmazza, hogy a kormány soron kívül biztosítson vakcinát az oltást kérő pedagógusoknak, az oktatásban dolgozóknak. Továbbra is sürgetik az egyszeri, százezer forintos kompenzációt az otthon végzett digitális oktatásért. Fölvetették azt is, hogy ahol a tizennégy éven aluli gyermek egyik szülőjének otthon kell maradnia, az kaphasson százszázalékos táppénzt. Mindezt azért tartják fontosnak, mert ha áprilisban folytatódhat az intézményes oktatás, elengedhetetlen a köznevelésben, szakképzésben dolgozók azonnali oltása.

A Civil Közoktatási Platform is azt kéri, hogy a tizenkét éven aluli vagy sajátos nevelési igényű gyerekekkel otthon maradó szülőknek biztosítsanak táppénzt, anélkül, hogy az őket foglalkoztató vállalkozásoknak fizetniük kellene. A munkáltatókat pedig jogszabállyal köteleznék arra, hogy a szülők otthon maradását ne szankcionálják. Emellett szeretnék elérni, hogy haladéktalanul oltsák be azokat az oktatásban dolgozókat, akik ezt igényik, hogy a gyermekfelügyelet biztosítható legyen, és a nyitás után normálisan működhessenek az intézmények. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a digitális munkarend ideje alatt a teljes illetmény mellett járjanak a pótlékok, a nevelőtestület pedig dönthessen a használt platformról.