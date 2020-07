Sokak szerint idő előtt feloszlatnák a képviselő-testületet Ludason

Fura dolgok történnek mostanság a településen. Sokak szerint politikai akció zajlik, aminek célja a képviselő-testület idő előtti feloszlatása.

Július 9-én nyilvános bejegyzés jelent meg (és olvasható most is – a szerk.) a ­falu alpolgármesterének, Nagy Attilának a közösségi oldalán. Ebben arról értekezik, hogy elküldött egy „magánlevél fogalma alá eső e-mailt” több embernek. „Ezzel szeretném felhívni a figyelmüket, hogy nem csak nekem kötelességem kérdésekre válaszolni, véleményt nyilvánítani, színt vallani – mások is álljanak az igazság mellé” – írta Nagy Attila.

Úgy tudni, a levél címzettjei között egy korábbi önkormányzati alkalmazott is szerepel, továbbá a település régebbi, civil kezdeményezés nyomán lemondatott alpolgármestere, valamint az alpolgármestert lemondató csoportnak a tagja is. Mindannyian indultak ősszel a képviselőségért, de a mostani alpolgármesteren kívül ebből a körből senki sem járt sikerrel.

„Kíváncsian várom, képesek-e felállni”

A bejegyzés tartalmából többen arra következtetnek, hogy az egyébként parádi lakhelyű alpolgármester a községvezetés lemondását sürgeti; erre utalhat akár az is, hogy – mint bejegyzésében fogalmazott – „kíváncsian várom a lépéseiket, hogy képesek lesznek-e a képviselő-testületből felállni, vagy vállalják továbbra is a következményeket. (…) Ellenkező esetben – jobbító szándékomat legyőzve – a jövőben nem vállalom a faltörő kos szerepét.”

Az egyik helyi hírportál a fentieket azzal egészítette ki, hogy a polgármesteri hivatalba az utóbbi időben szinte futószalagon érkeznek a közérdekű adatigénylésre vonatkozó levelek, már-már ellehetetlenítve az apparátus munkáját. Ezek nevesített „szerzője” sokak szerint valaki más által megfogalmazott kérelmekkel ostromolja az ügyintézőket.

Az újság mellé furdancsot is kaptak a helyiek

Az említett eset hullámai jószerével el sem csitultak, amikor pár nap elteltével ismét különös dolog történt a korábban békés faluban. Állítólag valakik politikai propagandát kézbesítettek jó néhány helyi lakos postaládájába, mégpedig egy ingyenes reklámújság mellé. Nem a kiadvány tartalmazta a lejárató jellegű anyagot, hanem ismeretlenek fénymásoltan terjesztették azt a gyöngyösi illetőségű újsággal együtt.

– Úgy látszik, egyeseknek semmi sem drága, hogy lejárassák településünket – nyilatkozta akkor Vargáné Csengeri Mónika polgármester asszony. – Remélem, hogy jelzésem nyomán a hirdetési lap megteszi a megfelelő jogi lépéseket jó hírnevünk megőrzése érdekében.

Lapunk megkereste a reklámújság gyöngyösi szerkesztőségét, ahonnan az alábbi választ kaptuk: „Én is sajnálattal értesültem a történtekről a polgármester asszonytól. Panaszomat a terjesztő vizsgálja. A vizsgálat befejezéséig információval nem tudok szolgálni” – közölte a főszerkesztő.

Jó volna végre, ha béke lenne már

Azóta eltelt több mint egy hét, de az újságos történet felelőséről még mindig nincs hírünk, miként hétfői megkeresésünkkor a polgármester asszonynak sem volt további információja. (Hogy miért csak most számolunk be a történtekről, arról keretes írásunkban olvashatnak.) Vargáné Csengeri Mónika – mint fogalmazott – nagyon szomorúnak tartja a kialakult helyzetet, mivel úgy gondolja, mindenkinek a község érdekeit, fejlődését kellene szem előtt tartani.

Nem akarja feloszlatni a testületet

Nagy Attila alpolgármesternek ma egy hete írtunk üzenetet a Facebook-oldalára – amelyen alig valamivel több mint száz ismerőse van –, de azt el sem olvasta. Tegnapi hívásunkkor azzal indokolta ezt, hogy ő legfeljebb bejegyzéseket ír, de leveleket ott nem olvas. Kérdésünkre, miszerint célja-e, hogy a képviselő-testület feloszlassa önmagát, azt válaszolta: egyértelműen nem, csupán ily módon próbálta figyelmeztetni a grémium tagjait arra, milyen lehetőségeik vannak, hogy a községben megszüntessék – szavaival – a működési zavarokat. Azt is megkérdeztük, ő áll-e a hirdetési újsággal együtt kézbesített „ellenpropaganda” mögött. Közölte: semmi köze a történtekhez, viszont igenis szolidáris azzal a személlyel, akit szerinte megvádoltak, hogy ő juttatta el a postaládákba az ominózus fénymásolatokat.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock