Sokan adták a fejüket kétkerekű vásárlásra a koronavírus járvány hatására

A koronavírus járvány alatt egyre többen pattantak nyeregbe, a kerékpáreladások számai legalábbis ezt bizonyítják. A tavaly tavaszi adatokhoz képest Heves megyében is érzékelhető növekedés, de nem minden kereskedő tapasztalt nagy változásokat.

Az eMAG webáruház adatai alapján jelentős változás mutatkozik az országos keresletben. – Egyértelmű növekedés látszik az elmúlt három évben, akkor is ha az év első öt hónapját, valamint akkor is, hogyha a májust vesszük figyelembe. A növekedés 2019 első öt hónapához képest 12,2 százalék volt, ha csak az idei májust hasonlítjuk a 2019-hez, akkor a rendelésszám 84 százalékos növekedését láthatjuk – fogalmaztak.

Szűkebb hazánkban azonban egy kicsit másképp alakultak a számok, legalábbis az eMag-ról vásárlók között. Heves megyéből idén májusig 41 százalékkal kevesebb kerékpárt rendeltek, mint 2019 azonos időszakában. A tavasz utolsó hónapjában azonban itt is emelkedés látható. Hozzátették, a területi adatok értelmezésénél fontos megemlíteni, hogy a kerékpárok az emag.hu-n leadott összes megrendelés mindössze 0,2 százalékát tették ki az idei év januártól májusig, tehát nagyságrendileg 700 tételről van szó. Bár Heves megyéből a tavalyi év első öt hónapjában 37 kétkerekűt vettek, idén ugyanebben az időszakában pedig 22-t, nem biztos, hogy emögött érdemes komoly okokat keresni. A kereslet növekedése nem okoz problémát, a biciklikre leadott rendelések 75,4 százalékát már aznap kiszámlázták, és hamarosan a kiszállítás is megtörtént.

A Decathlonnál is megugrottak az eladások

– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy zavartalan nálunk az ellátás, így bár vannak nehezebb időszakok, de folyamatosan érkeznek a kétkerekűek az üzletünkbe. A gyárak leállását természetesen mi is megérezzük, ez már önmagában átmeneti készlethiányt eredményezett volna, ráadásul jelenleg a szokásosnak két két és félszerese a kereslet. Ennek az eredménye, hogy a Decathlon üzleteiben is szemmel láthatóan hiány van a kerékpárokból. Mindemellett olyan gyárakkal dolgozunk, ahol a járvánnyal kapcsolatos összes biztonsági előírást szigorúan betartják, ebből adódóan egyszerre kevesebben dolgozhatnak a közlekedési eszközök megfelelő összeállításán, így ez is lassítja az utánpótlást – árultak el részleteket.

Szakali János, a megyeszékhelyen működő üzlet, az Egerbike tulajdonosa elmondta, a járvány kezdetén két hétig zárva voltak, de nyitás után megugrott a forgalom. Az előző tavaszi adatokhoz képest 30-40 százalékos növekedéséről számolt be.

– Rendszeresen utaztam busszal, azonban a vírusveszélytől tartva döntöttem a biciklivásárlás mellett. Sokáig keresgéltem, míg ár-érték arányban sikerült megfelelőt találni. A környezetemben többen is úgy gondolták, hogy kétkerékre váltanak, hiszen az egészségükre is pozitív hatással van a tekerés – számolt be tapasztalatairól egy egri fiatal.