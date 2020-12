Sokan félreértelmezik a tűzijátékok felhasználását érintő rendeletet

A Magyar Közlönyben december 16-án jelent meg a pirotechnikai eszközök felhasználását érintő kormányrendelet, melyben három tiltást helyeztek érvénybe. Az egyik korlátozás a tűzijátékok konténeres árusítóhelyekről történő értékesítését korlátozták, ezeket általában nagyobb áruházak parkolójában találtuk meg. E korlátozással összefüggésben a pirotechnikai 3-as kategóriájú termékek értékesítését és felhasználását is megtiltották a rendeletben. Az egri Konfetti Tűzijáték és Partikellék üzlet tulajdonosa portálunknak elmondta, e cikkeket kizárólag a konténeres árusítóhelyekről lehetett megvásárolni a de­cember 28. és 31. közötti időszakban, s kizárólag szilveszter napján este hat órától másnap reggel hat óráig volt szabad felhasználni. Erre idén nem lesz lehetőség.

A harmadik tiltás az 1-es és 2-es kategóriájú, alacsony kockázatú termékek forgalmazását és felhasználását érintette. Luterán György elmondta, ez adja jelenleg a legtöbb félreértést, hiszen a tiltórendeletet sokan úgy értelmezik, hogy az előbb említett tűzijátékokat sem lehet használni idén szilveszterkor. Mint mondta, a rendeletben a közterületi tűzijátékozás lett megtiltva, de magánterületen továbbra is fel lehet ezeket használni. S, persze, forgalmazni is az erre szakosodott, működési engedéllyel rendelkező üzleteknek.

Így tehát elmondható, hogy a pirotechnikai termékek nagy része elérhető, ám az értékesítési pontok száma jelentősen lecsökkent. – Országos szinten közel hétszáz tűzijátékot árusító pont üzemel normál esetben év végén. Ezek közül körülbelül 650 konténeres értékesítő, vagyis most ennyi hellyel redukálódott a vásárlási helyek lehetősége – fogalmazott.

Mint mondta, a pirotechnikai 3-as kategóriájú cikkek – közepes kockázatú tűzijátékok – a teljes forgalmuknak nagyjából 15–20 százalékát tette ki, vagyis jelentős bevételük nem ebből származik. – Ezek nagyobb csövekben, erősebb durranó töltetekkel, nagyobb bontásokkal rendelkező termékek – ismertette.

Arról is szólt, egri üzlete mellett – normál esetben – hét helyen konténeres értékesítést is folytat: Heves, valamint Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. Ezeket idén nem tudja megnyitni. – Viszonylag szerencsém van, hogy egy állandó működési engedéllyel rendelkező üzletben ennek ellenére árusítani tudok, bár lényegesen kevesebb terméket. Összességében ez egy óriási csapás, nagy bevételkiesést okoz ennek az ágazatnak – vélekedett.

– Sajnálatos tény még, hogy a tiltó kormányrendeletben nem határoztak arról, mi lesz a tűzijáték-árusító konténerekre már kiadott működési engedélyek illetékével. Durván ötvenezer forintos tételről van szó, de akinek ötven konténeres helye van, ki lehet számolni, mennyi kiesése keletkezik – ismertette.

Véleménye szerint jelentős zavar alakult ki ebben a témában, sokan valószínűleg azért nem fognak tűzijátékot vásárolni, nehogy baj legyen. Emellett ötven árusítóhely maradt most az országban, s többen talán a tűzijátékok körülményesebb elérése miatt nem hajlanak majd a vásárlásra.

Biztos helyre kell zárni az állatokat

– Tapasztalataink szerint évről évre kevesebb volt azon kutyák száma, amelyek saját portájukról szabadultak ki a szilveszteri tűzijátékozás alatt – fogalmazott az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány elnöke. Társy Diána szerint ez a szám vélhetően azért is csökkenhetett, mert a gazdák találkozhattak több olyan felhívással is, melyben arra kérik őket, ezen időszak alatt körültekintőbben óvják kedvenceiket, főleg, ha az állat ijedősebb. – Nem csak a kutyák rémülnek meg a durrogástól, macskákat, más háziállatokat is megijesztenek ezek a hangok – mondta. Hozzátette, sok olyan pozitív technikát lehet alkalmazni, ami megnyugtatja az állatok idegrendszerét, ilyen például a zene is. Biztonságérzetet ad az állatnak az is, ha gazdája közelében lehet ilyenkor. Szavai szerint egri menhelyen nem sok esélye van arra az állatoknak, hogy megszökjenek. Ám, most négy olyan kutyájuk is van, amelyek nem csak a tűzijátéktól, a vihartól is félnek. Így rájuk az ünnep alatt most fokozottabban ügyelnek majd, igyekeznek megnyugtatni őket.