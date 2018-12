Sokan tesznek szemetet a tűzre Heves megyében is

Bár ismert, tilos háztartási hulladékkal fűteni, mert veszélyes és káros, ám ennek ellenére mégis sokan tesznek szemetet a tűzre, hogy így melegítsék fel otthonaikat. Nemcsak megyeszerte, hanem országosan is probléma a jelenség.

Gyöngyös közterület-felügyelői épp szemlét tartanak az egyik kertes övezetben. A belvárostól nem kell messze menni – mondják –, van, hogy épp ezen a környéken füstöl gyanúsan a kémény. Sétájuk során most nem találnak semmi szabálytalanságot, igaz, nincsenek mínuszok, a nap is süt. Talán ilyenkor nem is gyújtanak be, pláne nem hulladékkal – teszik hozzá. Indulnak is tovább. A vezetőjüket arról kérdezem, ha mégis észlelnek gyanús fekete füstöt, mit tudnak tenni?

– Igazából nem sokat – nyilatkozza Nyiri László –, de előfordult már többször, hogy lakossági bejelentést kaptunk, hogy tudni vélik, lakkozott, festett fadeszkákkal, műanyag palackokkal fűtenek, de akkor is csak figyelmeztethetünk, hisz nem mehetünk be az ingatlanba. A baj az, hogy sokan azért fűtenek kommunális hulladékkal, mert szegények, vagy, mert nem gondolnak bele a következményekbe. A lommal való fűtés nemcsak az egészségre veszélyes, hanem jogszabály is tiltja, és igen káros a környezetre is – hangsúlyozza.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hozzáteszi, a tüzelőberendezések használatát szabályzó kormányrendelet megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság indíthat eljárást és bírság is járhat a helytelen tüzelésért. Megtudom azt is, hogy egy alkalommal kábelégetés is történt a városban, egy családi ház udvaráról ömlött a szúrós szagú füst, akkor a közteresek a katasztrófavédelmet is értesítették.

A megyei katasztrófavédelmi szóvivő is rámutat: kockázatos a tűzre szemetet dobni! Épp ezért indított országos tűzmegelőzési kampányt a katasztrófavédelem a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel közösen.

– Fel kell hívni az emberek figyelmét a háztartási hulladék kezelésének problémáira, arra, hogy az életeket követelő szén-monoxid-mérgezések és lakástüzek megszaporodtak a helytelen tüzelési módok miatt – húzza alá Nagy Csaba tű. főhadnagy.

– A program célja, hogy az emberek a háztartási hulladékot semmiképpen ne használják tüzelőként, hanem gyűjtsék szelektíven. A hulladék füstje ugyanis akár mérgező is lehet és tönkreteszi a kéményt. Az pedig statisztikailag bizonyított, hogy minden ötödik lakástűz kéménytűzből indul ki. Néhány napja Csányban volt egy kéménytűz, szerencsére nem sérült meg senki. Szem előtt kell tartani, hogy a szeméttel való fűtés több kárt okoz, mint hasznos meleget ad, mert a kéményben lerakódott kátrány és korom beizzik, belángol és gyorsan terjed – tette hozzá.

Az országos problémát helyi szinten is kezelik, és tájékoztatnak

A „Ne gyújtsa! Gyűjtse!” kampányt, amely a hulladékégetés veszélyeire és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívja fel a figyelmet, a megyei katasztrófavédelem munkatársai lakossági fórumokra és iskolai tanórákra is elviszik. A katasztrófavédelmi szóvivő kiemeli, minél szélesebb körben kell arról beszélni, hogy a szabályok betartásával, öngondoskodással és tudatos szelektív hulladékgyűjtéssel a tűzesetek, az ebből adódó sérülések és az anyagi károk megelőzhetők! A kampányban országszerte ezernél több füstérzékelőt osztottak ki, amelyek sok esetben emberéleteket menthetnek. Megyénkbe is több ilyen berendezés került a közelmúltban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS