Sokan választják az egzotikus országokat, télből a nyárba utaznak

Dominika, Kanári szigetek, Thaiföld is kedvelt úti cél szűkebb hazánk utazóközönsége számára. Kiderült, hogy szívesen utazunk a télből a nyárba és sokan már előre lefoglalják a tavaszi, illetve­ a nyári tervezett nyaralásukat is.

– Az egzotikus országok szezonja van most – kezdi Takácsné Kovács Mariann­, az egyik egri utazásközvetítő iroda vezetője. Azt mondja, ebben az időszakban közkedvelt úti célok között szerepel Bali, Dominika, Kanári-szigetek, Thaiföld is, ám sokan érdeklődnek Egyiptom felől is.

– Van választék bőven, mert ezeket a távoli, egzotikus utazásokat ma már egészen elérhető áron tudjuk kínálni, hisz a megmaradt utakat, last minute sikerül olcsóbban értékesíteni. Ezeket pedig nagyon kedvelik, sokan is keresik az utazni vágyók. Ebben az időszakban – az év elején – főleg a családok választják e helyeket – magyarázta.

A belvárosi iroda vezetője hozzátette azt is, a szállások többsége elsősorban teljes ellátást kínáló, többcsillagos szálloda, gyakran bécsi repülőindulással. Jellemzően minimum egy hétre, de inkább tíz napra is elutaznak ilyenkor a családok. Ezek az utak néhány százezer forinttól már elérhetőek. Csaknem ­egymillió forintért már nyaralhat télen a család akár tíz napig Dominikán is.

A last minute utazásokat kedvelik és nagy a választék is ezekből Fotó: Huszár Márk

Elárulta azt is, hogy sokan választják ilyenkor az európai utazásokat is: ők a közelebbi nagyvárosok és kirándulóhelyek iránt érdeklődnek, és sokan keresik ilyenkor a körutakat, városlátogatásokat is.

– Párizs mellett Róma, ­illetve az olasz körutazások közkedveltek. Sokan választanaik ilyenkor is buszos utakat, de a városnéző, egy-két napos kiruccanások szezonja majd tavasszal indul be igazán, de az előrelátóak már most érdeklődnek és foglalnak is – tájékoztatott a vezető.

Gyors számítás szerint két utas számára, február közepén egy párizsi belvárosi szállodában, két éjszakára, kétszázezer forintból már megjárja a szerelmesek városát.

Elárulta azt is, érdemes minél hamarabb lefoglalni minden utazást, hisz ezzel mind az utas, mind a szervezők bebiztosítják magukat, mint ahogy a beteg- és a poggyászbiztosítással is. Az utazási irodák ebben segítenek, az előfoglalási szezonban a legnagyobb szállodakínálattal és változatos akciókkal várják az utazni vágyókat.

Megkérdeztük Sike Ferenc: – Mi rendszeresen utazunk, mert a lányom már 2006 óta él az Egyesült Államokban. A többórás repülőút sem tántorít el bennünket az utazástól, minden évben meglátogatjuk a családot és olyankor több időt maradunk. Legutóbb júniusban voltunk náluk, ám mivel mi szeretünk utazni a feleségemmel, így legközelebb, március­ban Párizsba repülünk. Oláh Viktória: – Én inkább a belföldi utazást preferálom. A téli időszakban, leginkább túrázni szeretünk a családdal, nem utazunk el távolabbi helyekre, sem külföldön, sem belföldön. Egy évben egyszer, nyáron megyünk nyaralni, lehetőleg tengerpartra és azon belül is az Adriai-tenger a szerelem számomra. Tervben vannak hosszabb utak is a jövőben. Pap Emese: – Mielőtt megszületett a kisfiunk egy évben egyszer mindig elutaztunk a párommal, leginkább nyáron. Családként még csak egy háromnapos belföldi utazáson vagyunk túl, de nagyon szeretnénk távolabb is kiruccanni. Most a nem túl ­távoli úti célok érdekelnek, Balaton talán. Testvérem azonban Ausztráliában él, egyszer jó lenne oda is eljutni.

Ajánlóképünk illusztráció Fotó: Shutterstock