Sorban álltak a gyöngyösi háziorvosnál, mindenki várta már a vakcinát

Egy nap alatt mintegy 40 főt oltott be csütörtökön Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos a kínai vakcinával. – Akiket behívtak, mindenki elfogadta az oltást, és meg is jelent – írja a BorsOnline.

– A kínai vakcinával ma összesen 40 főt oltottunk be, délelőtt érkeztek 20-an, majd délután is ugyanennyien. Nagyon sokan érdeklődtek a kínai vakcináról, és el is szoktam mondani, hogy minden hivatalos szerv jóváhagyta – nyilatkozta Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos a Borsonline-nak. Mint mondta, vakcina megbízható, hiszen nagyon régi technológia, sok oltás hasonlóan készül, ráadásul, mivel a teljes, elölt vírust tartalmazza, így nagyobb valószínűséggel jól véd a mutációk ellen is.

Dr. Mangó Gabriella még a felhasználhatóság praktikusságáról is beszélt a portálnak: míg a korábbi (Pfizer, AstraZeneca) vakcinák esetében egy kis ampullából kellett nekik kimérni az adagokat, addig a kínai Sinopharmnál minden egyes adagot külön fecskendőben kaptak meg, ami nagyon kis és vékony tűvel van ellátva.

A lapnak több beoltott is elmondta a véleményét:

Farkas Gáborné elmondta, hogy ő az influenza elleni oltásokat is mindig kéri, soha nem volt még semmilyen problémája.

– Azoknak az embereknek hiszek, akik sokat dolgoznak azért, hogy meggyógyuljunk, és nem azoknak, akik a konyhában nagyon jól főznek, de most úgy érzik, az oltáshoz is ők értenek a legjobban. Én a kínai vakcinától sem tartottam, miért is tartanék?

Cseh István elmondása szerint már várta, hogy megkapja az oltást, mint mondta egyáltalán nem fájt. Ő is minden évben kéri már vagy 10 éve, nem tapasztalt semmilyen mellékhatását.

Tóth Tibor is megosztotta véleményét és tapasztalatát a BorsOnline-nal, miszerint egyáltalán nem fájt az oltás, észre se lehet venni. A többiekhez hasonlóan ő is nagyon várta már az oltást, mert az unokái Lengyelországban élnek, és egy éve nem látta őket, csak az interneten. Reméli, mihamarabb ki fog tudni így utazni hozzájuk.