Startol az 1552 faültetési program Egerben

A héten már száz fát helyeznek el a megyeszékhelyen.

Hivatalosan is elindul az 1552 fa program – jelentette be Kovács Cs. Tamás önkormányzati képviselő. Hírül adta, hogy a hétfői városképi és környezetvédelmi bizottsági ülésen elfogadták azt a tájékoztatót, amelynek keretében 1552 fa ültetését valósítják meg.

– Az ötéves fatelepítési programban több utcában, parkban, játszótéren új csemetékkel, fasorokkal fog gazdagodni a megyeszékhely. A terveztetés folyamatban van. A lakosoknak pedig lehetőségük lesz arra, hogy jelezzék a szakirodának, ha a tulajdonukban, vagy használatukban lévő ingatlan előtti közterületre fát szeretnének. A környezetszépítő munkához csatlakozhatnak intézmények, vállalatok, egyházi közösségek is, amelyek vállalják, hogy a területükön lévő ingatlanokon facsemetéket ültetnek – részletezte.

A faültetési akció első üteme szeptember 26-án valósul meg, ekkor száz fát ültetnek el. A képviselő hangsúlyozta, a fatelepítési helyszínek minden városrészt érintenek. Szavai szerint nem feledkezhetünk meg a környezetünkben tapasztalt változásokról sem, a meleg, száraz, csapadékos időszakokról. A hektikus időjárás, a növekvő por- és károsanyag-kibocsátás vagy a gépjárművek által keltett rezgések, amik megoldásában nagy segítségünkre lehetnek a fák, a természet.

– Ezért is kezdeményeztem a programot, mert szeretném, ha környezettudatos, fenntartható városban élnénk, s mint önkormányzat, az ilyen ügyek élére állnánk. Örömünkre szolgál, hogy már jelenleg is több oktatási és nevelési intézmény csatlakozott hozzánk – számolt be a sikerekről Kovács Cs. Tamás.