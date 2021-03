Stégeket bontatnak le az új tulajdonoshoz került verpeléti tónál

Eladták a verpeléti tavat, ahol a megye horgászai előszeretettel töltötték idejüket. Sokan stéget, faházat is építettek vagy vásároltak a népszerű állóvíz mellett. A tó új tulajdonosa azonban február 15-i határidővel ezek bontásra és elszállítására szólította fel a őket.

– Még 2005-ben vásároltunk egy kőházat telekkel a Verpeléti horgásztó közelében a horgászati lehetőség miatt és nosztalgiából – vázolta a helyzetet az egri Csutor Éva. – A ház előző tulajdonosa már az eladás előtt több éve használta a horgászstéget, amit régen a honvédség épített. Amikor mi megvettük a házat, a tó akkori tulajdonosa nem emelt kifogást a stég használata ellen, nem ragaszkodott az írásbeli engedélyhez, így bérleti szerződés megkötésére nem került sor. Ott-tartózkodásunk óta minden évben – szóbeli megállapodás alapján – fizetjük a bérleti díjat és az éves horgászengedély díját.

A stégnek külön helyrajzi száma nincs, csak a halastónak. Az első építő a honvédség volt, ők valószínűleg műszaki tervezéssel és engedéllyel rendelkeztek a megvalósításhoz, mivel a halastó a helyi tsz tulajdona volt, ők lemondtak a földterületről a stégek javára – meséli a tó melletti építmény tulajdonosa. Közel tizenöt stég volt a tó területén.

– A miénket teljesen felújítottuk 2005 után, az alapterületét megnöveltük – folytatta Csutor Éva –, a régi faházat lecseréltük a saját költségünkön a tógazda engedélyével. A faház karbantartása és fejlesztése azóta is folyamatos. A korábbi években, a tulajdonos gondatlansága miatt is, igen komoly kár érte a stéget, és kismértékben a faházat, pedig neki kötelessége lett volna a vízszint szabályozása. A felmerült károkat saját költségünkön helyrehoztuk. Ezek az előzmények is hozzájárultak ahhoz, hogy nem írtuk alá 2019-ben azt a bérleti szerződést, amit a tó tulajdonosa akart megkötni velünk. Az csak a bérlőre vonatkozó kötelezettségeket tartalmazta. Gondolom, már akkor szándékában állt eladni a tavat. Hogy a többi stéges aláírta-e, azt mi nem tudjuk.

Elmondta, hogy tavaly július 17-i dátummal a tó tulajdonosa tértivevény nélkül, sima levélben küldte meg a tájékoztatót az eladásról. Az új tulajdonos sem a megvétel előtt, sem később nem jelentkezett, nem ismertette a feltételeket. Csak hírből hallották, hogy minden stéget használót el akar távolítani, kötelezni akar mindenkit arra, hogy a saját költségén bontsa le a meglévő házat és a stéget.

Januárban többen kaptak felszólítást a cég ügyvezetőjétől, aki tavaly szeptemberben megvette a tavat, hogy az elszállítási kötelezettségüknek legkésőbb 2021. február 15-ig tegyenek eleget. Ebben leírták azt is, hogy társaságuk a stégekre vonatkozó tulajdonjog kérdésében nem tud és nem is kíván állást foglalni. Megkerestük a tulajdonos-ügyvezetőjüket is, aki erre lapzártánkig nem reagált.