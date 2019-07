Stuller András szerint egy polgármester olyan, mint egy edző

Minden választási ciklus végén rendszerezte dolgait, és összepakolt az irodájában Stuller András. A Felső-Mátra polgármestere tudta, semmi nem tart örökké, és igyekezett lélekben is felkészülni arra, hogy talán nem őt választják meg faluvezetőnek. Az elmúlt huszonöt évben ez egyszer sem fordult elő. Most azonban végleg összepakol, mert negyed évszázad után úgy döntött, átadja a stafétabotot.

– Nem egyik napról a másikra született meg bennem a gondolat, hogy befejezem a polgármesteri pályafutásomat. Már öt évvel ezelőtt bejelentettem, hogy idén már nem indulok újra. El kell fogadni, hogy 65 évesen nem úgy bírom a munkát, mint korábban. Én az az ember vagyok, aki bármit csinál, azt teljes erőbedobással végzi. Egy polgármesternek pedig az a dolga, hogy szolgálja a települését. Szinte nincs is olyan mozzanat, főleg egy kis településen, ahol ne kellene helytállnia vagy felelősséget vállalnia egy faluvezetőnek.

– Emlékszik még arra, hogy huszonöt évvel ezelőtt mi motiválta, miért akart a Felső-Mátra polgármestere lenni?

– Mátraszentimre lakói kerestek meg 1994-ben azzal a kéréssel, hogy induljak a választáson, mert egy olyan polgármestert szerettek volna, akinek van vezetői tapasztalata. A diploma megszerzése után a biharnagybajomi termelőszövetkezetben voltam ipari főágazat-vezető, majd a Pásztó és Vidéke ÁFÉSZ-nál dolgoztam főkönyvelőként. A rendszerváltást követő években krízishelyzetbe került a Felső-Mátra vezetése, valójában csak bukdácsolt az önkormányzatiság, és hiába volt meg az anyagi fedezet az előrelépéshez, a fejlődéshez, az akkori vezetés nem tudta ezeket a javakat a falu hasznára fordítani. Azt szoktam mondani, hogy egy polgármester olyan, mint egy futballedző, csak úgy lehet jó vezető, ha megvan ehhez a kellő tapasztalata. Én már igen fiatalon jártasságot szereztem, és még nem voltam negyvenéves, amikor polgármester lettem.

– Hat politikai cikluson keresztül folyamatosan újraválasztották. Polgármesterként mi volt a legnehezebb ez alatt az idő alatt?

– A munka miatt soha nem panaszkodtam, leginkább a választások viseltek meg, az nekem mindig egy kemény idegi harc volt. Ha egy korszak lezárul, az ember mindig összegez, értékel, és számolnom kellett azzal, hogy esetleg nem mellettem döntenek a Felső-Mátra lakói. Mindig voltak ellenfeleim, de akkor sem lettem volna nyugodtabb, ha egyedüli induló lettem volna, mert sok mindenről árulkodik, hogy mennyien mennek el szavazni, és a voksok közül mennyi az érvényes szavazat. Az elmúlt évtizedek alatt többféle politikai vezetést megértem, és örülök, hogy sikerült függetlennek maradnom. Egy kis faluban nem szerencsés elköteleződni, mert megosztó lehet a közösségre nézve.

– Ön szerint milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie az ideális polgármesternek?

– Senkit nem szeretnék megbántani, de számomra a jó polgármester olyan, mint Abasár vezetője, dr. Lénártné Benei Anikó. Habitusa, teljesítménye, céltudatossága, munkabírása mindenképpen példaértékű, és meggyőződésem, hogy ezt nem csupán a képességeinek és annak köszönheti, hogy politikai helyzettől függetlenül mindenkivel szót ért, hanem annak a rendezett családi háttérnek is, amely mindig támogatta törekvéseiben.

– Mit csinál októbertől, miután lejár a mandátuma?

– Nyugdíjas leszek, van sok erdőm, és mivel nemcsak közgazdász, hanem kertészüzemmérnök is vagyok, szeretnék majd gyógy- és fűszernövényekkel foglalkozni. A feleségem is nyugdíjas, négy lányunk és öt unokánk van, most már velük is szeretnék több időt együtt tölteni.