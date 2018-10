Súlyos a biztonság ára fűtési idényben: időzített bombák a régi kazánjaink

A gázkazánok karbantartásával foglalkozó szakembereknek az elkövetkező hetekben nem sok idejük marad pihenésre.

Az egri Szuromi Gergely határidőnaplója például október végéig betelt. Az utóbbi napokban percenként érkeznek hozzá a telefonhívások. A hideg idő beköszöntével sokan most szeretnék ellenőriztetni a fűtőberendezéseiket. Lapunk érdeklődésére elmondta, naponta 15-20 helyen fordul meg, s helyenként elképesztő állapotokkal találkozik. Sok háztartásban életveszélyesek a több évtizedes készülékek, melyeknek a cseréje nem odázható tovább. Annál is inkább, mert 2016. július 1-jétől lépett életbe az a kazáncsere-rendelet, mely szerint ettől az időponttól kezdve kizárólag ErP minősítéssel ellátott gázkazánok szerelhetők fel. Nem árt tudni, hogy ez a rendelkezés idén szeptember 26-tól minden hazai lakóingatlanra vonatkozik.

Tény, a háztartásokat fenntartók tömege hagyta az utolsó pillanatra gázüzemű fűtési rendszerének ellenőrzését. Emiatt csak hetekre előre lehet időpontot egyeztetni a szerelőkkel. A roham miatt komoly áremelkedésre is számíthatnak a családok, kiszállási díjtól függően átlagosan 15-30 ezer forint között mozog egy általános ellenőrzés.

Nagyobb a gond ott, ahol a készülékek, illetve a kémények életveszélyesek. Lapunkban egy évvel ezelőtt foglalkoztunk az egri Csákány utcában élők kálváriájával. Ott a kémények ellenőrzésekor derült ki, hogy azonnali beavatkozásra van szükség. Novothny László lakó mesélte el, hogy az egri Hadnagy és Kertész úti kilencemeletes épületekben élő csaknem 400 család egyik napról a másikra került kilátástalan helyzetbe. A katasztrófavédelem szakemberei az ellenőrzéskor kiderítették, hogy az égéstermék-elvezető kémény nem felel meg az előírásoknak, ki kell javítani, különben megszüntetik a gázszolgáltatást. A múlt század hatvanas éveiben épült házak lakói egy tavaly októberi lakógyűlésen értesültek arról, hogy többféle megoldás lehetséges a hiba megszüntetésére, de mind tízmilliós nagyságrendű. Végül az elektromos fűtésre és vízmelegítésre szavaztak, mert ez tűnt gazdaságosabbnak.

A napokban újra megkérdeztük Novothny urat arról, hogy mi történt az elmúlt egy évben. Elmondta, azokban a lakásokban, ahol gázzal működtek a készülékek, elbúcsúzhattak a berendezésektől, azaz ki kellett dobni, esetleg értékesíteni azokat. A Novothny családban a lehető legolcsóbb megoldást választották, de így is 350 ezer forintjukba került az átalakítás. Ám, volt olyan lakástulajdonos is, aki több mint egymillió forintot költött a legkorszerűbb megoldásra. Mivel a környéken élők nagy többsége 70 év feletti kisnyugdíjas, sokan egyedül élnek, ez a váratlan kiadás alaposan megterhelte a családok kasszáját. Sokan kölcsönhöz folyamodtak.

Megyénkben is több száz hasonló épület van, s csak idő kérdése, hogy mikor szembesülnek az ezekben élők a ténnyel: azonnali fűtés-korszerűsítésre van szükség. Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője korábban úgy nyilatkozott, a kéményseprők csak akkor írják elő egy kémény használatának szüneteltetését, ha az a működésével tüzet vagy életveszélyes állapotot idézhet elő. A vizsgálat elvégzésekor minden esetben a kéménytulajdonos biztonságát tartják szem előtt.

Az old timer fűtőeszközök ideje lejárt

A Magyar Energiahatékonysági Intézet közlése szerint komoly veszélyt jelentenek a magyar lakásokban található old timer kazánok, amelyeket ma már nem forgalmaznak. Szuromi Gergely egri szakember azt mondja, tapasztalatai szerint sok háztartásban a fűtőkészülékek életkora meghaladja a húsz évet. Ez nemcsak azért gond, mert az elavult berendezések nem hatékonyak, s jóval több energiát használnak fel az azonos komfortérzethez, de gond azért is, mert a hagyományos, nyílt égésterű fűtőeszközök kevésbé biztonságosak, a szén-monoxid-visszaáramlásból fakadó mérgezés veszélye állhat fenn, szemben a zárt égésterű kazánokkal.