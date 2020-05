Súlyos pénzbüntetést kaphatnak a szemetelők Novajon

Novajon is komoly gondot jelent az illegális hulladéklerakás. A polgármester és több ­helyi lakos küzd a szemetelők ellen, akik hamarosan nagy pénzbírságra számíthatnak.

A településen évek óta visszatérő probléma az illegális hulladéklerakás. Demkó Gábor polgármester néha úgy érzi, szélmalomharcot vív, de eltökélt, és mindent megtesz azért, hogy a falu tiszta, élhető legyen.

Április elején kezdték el a Mocsolyási pincesor végén található törmelékrengeteg felszámolását. Nagy mennyiségű kommuniális és veszélyes hulladék tűnt el, majd tereprendezéssel folytatták a munkát.

– A tervünk, hogy összefogva kiemeljük a régi kutat, jó minőségű földdel letakarjuk a területet, sziklakertet, nyársalóhelyeket alakítunk ki e gyönyörű helyen – mondta el portálunknak a faluvezető. Hozzátette, itt két vadkamerát elhelyeztek már, de több ponton is megfigyelnek az eszközökkel, melyeket jószándékú falubeliek ajánlottak fel.

Demkó Gábor hangsúlyozta, rendeletben szabályozzák majd a szankcionálást, és 150 ezer forintos bírságra is számíthat, aki ezentúl szemetel. Segíti a munkáját képviselőtársa, Kiss Sándor, a polgárőrség, a vadásztársaság, a hegyközség és több helybeli is.

Ifj. Juhász Péter építészmérnök digitális térképet készített, amelyen húsz olyan helyszínt jelöltek meg, ahol hulladékot találtak.

– Generációs szemléletváltást képzeltem el Novajon, hiszen szívügyem a falu. Első lépcső az illegális szemét felszámolása, de szeretnénk, ha megszűnne a zöldhulladék égetése, komposztálót és veszélyes hulladék lerakására alkalmas helyet is kialakítanánk – fogalmazott ifj. Juhász Péter.

Nyáron hulladékgazdálkodási napot is tartanak, ami oktatással indulna, majd szemétszedési akcióval folytatódna.

Demkó Gábor bemutatta a másik nagyon fontos projektjüket is, a nagy patak medrének kotrását. Ez a tavaszi árvizek elleni védekezést szolgálja.

– Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 10,5 millió forintból végzi a kotrást. Változó mélységben termelik ki az iszapot nagyjából két és fél kilométer hosszon – részletezte. A még egy hétig tartó munka során kivágott fákat pedig szociális tüzelőnek ajánlják majd fel.

A tavaszi árvizek évek óta sújtják a települést és a környező falvakat is. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nagy patak medrét már kezelik, néhol egy méter mély iszapréteget kellett a géppel eltávolítani. Most a Körtvélyesi patak medrét is elkezdik rendbe tenni.

A napokban a polgármester kérésére a Körtvélyesi torkolatát szélesítették annak érdekében, hogy a nagy patak ennek a kisebbnek a vizét is minél könnyebben el tudja vezetni. Ezenkívül megerősítik a patakfalat, illetve az önkormányzat terve az, hogy megvásárolja a területet a későbbiekben.

Ajánlókép: Április elején kezdték el a Mocsolyási pincesor végén található törmelékrengeteg felszámolását – magyarázza Demkó Gábor polgármester / Fotó: Márkus Attila / Heves Megyei Hírlap