Süteményekkel, kertekkel, zenével köszöntötték az őszt Bélapátfalván

A tavalyinál többen neveztek idén a Magyarország Legszebb Konyhakertjei versenyre Bélapátfalván.

Őszköszöntő pitepartit tartottak nemrégiben Bélapátfalván, amelyen rengeteg nevezővel rendeztek süteményversenyt. A zsűri Liktor Marianna sütijét ítélte a legjobbnak, amelyet Mikóné Melinda, Ferencz Józsefné és Apostolné Hegyi Csilla alkotása követett. A Gesztenyés Kiállítóházban tartott rendezvényen felléptek a helyi gyermek néptáncosok, műsort adott a Babszem Jankó Gyermekszínház, Solymos Tóni, valamint a Fiesta együttes. Tóth Lóránttal fával lehetett kézműveskedni, de volt lehetőség nemezelésre is.

A Bélapátfalvai Hagyományőrző Egyesület által meghirdetett Bélapátfalva legszebb Konyhakertjei verseny díjkiosztóját is megtartották. – Idén másodszor csatlakoztunk a Magyarország legszebb konyhakertje országos versenyhez, amelynek ötletgazdája Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere. Míg tavaly kilenc, idén már tizennégy kerttulajdonos nevezett a versenyre, ám ahogy az előző évben, úgy most sem hirdettünk abszolút győztest, mindenki sokat dolgozott, mindenki kertje gyönyörű volt, ezért mindenkit egyformán díjaztunk, egy-egy ötezer forint értékű ajándékkal, ami a kertészkedéshez kapcsolódott – mondta Orbán Krisztina, az egyesület elnöke, aki kiemelte Zay Oszkárné zsűriző és adminisztrációs munkáját és az egyesületi tagok segítségét.

Szerinte öröm, hogy még sokan foglalkoznak a kertjeikkel. A negyvenes korosztály már kevésbé tölti idejét a kertben és nincs meg náluk az a tudás, amit gyerekeiknek átadhatnának. Bár Orbán Krisztina szerint sokan kérdezik, miért nem tanítják ezeket az iskolában, a legjobb helyszín az ismeretek megszerzésére a család volna. Cserepes fűszernövényeket könnyű termeszteni, a paradicsom, a paprika pedig az erkélyen is tartható, a gyerekeknek pedig sikerélményt jelent, ha az általuk gondozott növény termést hoz.

– Szerencsére még körünkben vannak azok, akik ismerik a kertészkedés trükkjeit, hogy mit mikor és mivel kell ültetni, kezelni, komposztálni. Ők még aktívak és tőlük lehet megtanulni, amit a tankönyvekből vagy az iskolában nem lehet. Náluk madár- vagy éppen rovarbarát kertekkel is találkoztunk, s elárulták, hogyan lehet ezeket a dolgokat összehangolni, hogy jól működjön. A jelentkezők korosztálya vegyes volt, többen nyugdíjasok vagy az előtt állók voltak, de neveztek óvodás, kisiskolás gyerekeket nevelő családok is, amelyeknél kiviültetvénnyel, fügével is találkoztunk – fogalmazott Orbán Krisztina. Hozzátette, manapság egy hagyományőrző egyesületnek már nemcsak a néptánccal, hanem a kertművelés ápolásával is foglalkoznia kell.

Mint mondta, külön öröm, hogy az óvoda is művel egy kis kertet, a gyerekek tököt, palántákat ültetnek, s nyáron is részt vesznek a munkákban.

Ferencz Péter, Bélapátfalva polgármestere elmondta, Zöld város projektjük hamarosan befejeződik, október közepén várható a műszaki átadás, addig még járdák, esőbeálló létesülnek. A parkok szépek lettek, új terek nyíltak és azt tervezik, további ingatlanok megvásárlásával bővítik ezeket. Az önkormányzat idén önerőből hatvan gömbakácot ültetett, ősszel pedig újabb fákat, díszcserjéket ültetnek. A pályázattól függetlenül saját erőből is költöttek a bel- és külterületek rendezésére, zöldfelületeire.