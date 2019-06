Szabó János tanár urat 77 évesen is a közlekedés oktatása élteti

Május 21–22-én rendezték meg a Ki a mester két keréken? közlekedési verseny országos döntőjét a Tatai edzőtáborban. A megméretésen minden megyéből egy fiú és egy lány versenyzőből álló csapat vett részt. A füzesabonyi katolikus iskola párosa elnyerte a vándorserleget. Őket Szabó János tanár úr készítette fel.

A tatai olimpiai táborban rendezett országos közlekedési vetélkedőt a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola két tanulója alkotta páros, Németh Katalin és Kiss Ádám nyerte. Kati az egyéniben is győzött, így Svájcban a négytagú magyar csapat tagja lesz. Ők ketten már tavaly is a megye legjobbjai voltak, így képviselhették szűkebb pátriánkat a pécsi országos döntőn, ahol akkor a negyedik helyen végeztek.

A gyerekeket, mint már évtizedek óta, ezúttal is a most 77 esztendős Szabó János tanár úr készítette fel. Amikor vele beszélgetünk, rá jellemző módon nem a Makláron és Füzesabonyban kitüntetésekkel is elismert eredményeivel kezdi a mondandóját, hanem a tanintézményekben egykor virágzó, ma már szinte eltűnő közlekedési oktatás miatt aggódik. Szerinte nagy gond ez, hiszen a tanárok között, bármennyire is leterheltek, kellenének olyanok, akik szívükön viselik ezt a tevékenységet.

Az iskolában büszkén mutatja a folyosói vitrineket, amelyek tele vannak a Széchenyi tanulmányi és sportsikereit idéző trófeákkal. Köztük meghatározóak azok, amelyek a közlekedési ismeretek kitűnő átadásának bizonyítékai. Ez a kitüntetés- és serleggyűjtemény bővült azzal a vándorkupával, amelyet Tatáról hoztak el a tanítványai. Először sikerült ez nekik, de a tanár úr arcán látszik, hogy a vándorkupa végleges megszerzéséért dolgozik majd tovább a széchenyis gyerekekkel.

Némi faggatózás árán kirajzolódik a kép, ami arról tanúskodik, hogy a tanár úr a füzesabonyi és maklári tanítványaival évtizedeken át sorra nyerte és nyeri az országos versenyeket. A kezdeteket is felidézi, amikor az 1990-es évek közepén először vett részt ilyen versenyen Erdélyi Róbert akkor friss diplomás rendőr hadnaggyal, aki ma már alezredes és a megyei baleset-megelőzési bizottság titkára. Különösen büszkén említi többször is, hogy munkájának köszönhetően Makláron olyan KRESZ-tanpálya épült, aminek nincsen párja az ország egyetlen tanintézményében sem.

A siker persze, nem jön magától ma sem, azért meg kell dolgozni, s János meg is tesz ezért mindent. Nyugdíjasként is a hét minden napján a gyerekek felkészítésével foglalkozik e két településen. Azt, hogy mennyire része életének a közlekedés- és kerékpároktatás, bizonyítja, hogy a saját unokáit is erre nevelte. Vona Márk éppen tíz éve lett országos első, és képviselte Magyarországot Finnországban a nemzetközi versenyen, a harmadikos Vona Boglárka pedig az idén nyert Békéscsabán.

Szabó János ­születésnapi ajándékként kapta tanítványaitól az országos első helyezést, hiszen május 22-én érték el ezt a nagyszerű sikert, ő pedig 1942-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Egerlövőn. Az általános iskola után a Bornemissza Gergely Szakközépiskolában végzett, majd Aszódon és az egri Dobóban tanult, de a Gárdonyiban maturált. Később technikumot végzett Egerben, majd főiskolát Dunaújvárosban és az egri tanárképzőt. Ezután 1960-tól a Finomszerelvénygyárban, 1965 és 1982 között a dohánygyárban dolgozott, 1982-től tanít Füzesabonyban.