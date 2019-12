Szabó Magda írásainak szeretete motiválta leginkább Bak Zsuzsanna Prima díjas írónőt

Az immáron Prima díjas író, forgatókönyvíró Bak Zsuzsanna olyan, mint egy kaméleon, hiszen az adott filmrendező igényeihez, stílusához igazodik, s észrevétlenül erősíti a csapatot. Munkásságáról beszélt portálunknak.

Heves megyei Prima díjjal jutalmazták Bak Zsuzsanna író, forgatókönyvíró tevékenységét, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének kitüntetését Magyar irodalom kategóriában vehette át nemrégiben a Hotel Koronában.

Az egri születésű Zsuzsanna az Egri Dobó István Gimnáziumban tanult, középiskolai évei alatt a Gárdonyi Géza Színházban statisztált gyermekszínészként, a családi kötelékek is a színházhoz kötötték, így az olvasás mellett ez is központi szerepet játszott az életében.

– Édesanyám tanárnőként arra motivált, hogy több mindenben kipróbáljam magam. Kezdetben zongoristának készültem, de végül a színészetet választottam. Az írással középiskolai tanáraim, Rüll Gusztávné tanárnő és Batári Antal hatására kerültem kapcsolatba, nekik köszönhetően rengeteget olvastam. Szabó Magda írásainak szeretete motivált a leginkább, nagy rajongója voltam, így többször is találkoztam vele.

Ezt követően sikeresen szerepeltem irodalmi pályázatokon, mentorommá vált Ködöböcz Gábor tanár úr is, majd több éven át jelentek meg írásaim az Agria Folyóiratban – mesélte Zsuzsanna. Középiskola után az Eötvös Loránd Tudományegyetem angol–esztétika szakán tanult tovább, ott pedig Friedrich Judit lett könyvei szerkesztője. Három könyve jelent meg az I.A.T. Kiadónál.

Hangsúlyozta, szép visszacsatolás volt számára, hogy az első könyve bemutatója Szabó Magda könyvbemutatójával volt egy időben, egy szomszédos teremben, majd a második könyve bemutatójának időpontjában halt meg Szabó Magda. Zsuzsanna ezen művét pedig a példaképről elnevezett teremben mutatták be.

Elmondta, az egyetem után könyvszerkesztőként tevékenykedett, s ez nagy segítség volt az íráshoz. – A Senki fája című könyvemből színdarab lett, egy többszereplős monodráma. A nézők egy embert – Halmos Fatime, hatvani születésű színésznő – láthattak a színpadon, a többi szereplő kivetítőn jelent meg. Ekkor jött a film az életembe. A művet az alternatív színházakban játszották a fővárosban, de a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban is bemutattak egy részletet belőle – magyarázta Zsuzsanna, aki valahogy mindig visszatér Egerbe, hiszen akármit csinál, azt itt mindig bemutatják, legyen az film, könyv vagy színdarab.

Ezután a Budapesti Filmakadémián forgatókönyvírást tanult, és akkor jött rá, hogy nagyon szeretne a filmezéssel foglalkozni. – Édesanyám mindig olyan könyvet, filmet adott a kezembe, ami nem a koromnak volt megfelelő, így ez ennek köszönhetően összetettebb gondolkodásmódot indított el bennem – fogalmazott. Majd büszkén hozzátette, Sumeghy Claudia producerrel és Topolánszky Tamás Yvan rendezővel Michael Curtizről, a Casablanca film rendezőjéről egy nagyjátékfilmet készítettek. Ez nagy falat volt számára, hiszen korábban főleg rövidfilmeken dolgozott. Majd ekkor lehetőséget kapott arra, hogy Csehországban és Olaszországban részt vegyen forgatókönyvíró programokon.

A Curtiz című film azóta sikert sikerre halmoz, a 2018-as Montreali Filmfesztiválon például elnyerte a legjobb filmnek járó fődíjat, ez évben pedig a Burbank Hollywood fesztivál legjobb ­nemzetközi film díját. A filmet már világszerte játsszák azóta, Egerben is, Zsuzsanna pedig egyre több szakmai kapcsolatot kötött. Ezenkívül több neves filmrendezővel és színésszel is dolgozott már, a Médiatanács pedig hét filmjét támogatta.

Zsuzsanna most egy egész estés animációs filmen dolgozik dramaturgként Szirmai Márton rendezővel, ez a terület számára teljesen új terep. – Jelenleg még hat filmen munkálkodunk, köztük dokumentumfilmeken is, rendeztem is egy filmet, emellett pedig gyakran mentorkodom vizsgafilmeknél. Hamarosan elkezdem írni életem első amerikai nagyfilmjét is Bordán Lili rendezésében, és bemutatják első saját rendezésemet, melynek címe Rend a lelke – jegyezte meg.

Hogy mit tanácsol azoknak, akik a filmes szakma iránt érdeklődnek? Zsuzsanna úgy fogalmazott, nagyon hasznos az olvasás, a pszichológia, az önismeret, a szakma teljes körű ismerete, valamint a nyelvtudás is elengedhetetlen. – Aki filmes akar lenni, az csináljon filmeket – akár mobilon is –, és keresse a tapasztaltabb emberek társaságát! Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy ilyen szakemberekkel hozott össze a sors, mint Bánsági Ildikó vagy Pogány Judit. Tőlük tanultam a legtöbbet – jelentette ki.