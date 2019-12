Számos adománygyűjtést szerveztek a szebb karácsonyért Hevesben

Számos gyűjtést szerveztek az adventi időszakban Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban is azért, hogy szebbé tegyék a rászoruló családok karácsonyát.

Kékesi Györgyné Éva, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egri Csoportjának vezetője ismertette, de­cember 12. és december 17. között 3140 kilogramm tartós élelmiszert gyűjtöttek össze a Sas úti élelmiszerüzletben. Ez idő alatt 33 felnőtt önkéntes vagy segítő s 67 önkéntes diák segédkezett a csoportnak.

– Csütörtökön 312 adag csomagot osztottunk ki az Egerben és térségében élő rászoruló családoknak, továbbá a környékbeli településeken élőket is segítjük a polgármesteri hivatalok gyermekvédelmi vagy családsegítő referenseinek közreműködésével. Az idei alkalommal több mint háromszáz család karácsonyát segítettünk szebbé tenni – fogalmazott, hozzátéve, több mint tíz éve gyűjtenek tartós élelmiszert.

A szeretetszolgálat hatvani intézményvezetője, Tóth Zsolt úgy fogalmazott, a hatvani élelmiszerüzletben is várták a hozzájárulásokat ugyanebben az időpontban. A csomagokat a hatvani polgármesteri hivatal udvarán található adománypontból lehetett elvinni, továbbá az időseknek, mozgásukban korlátozottaknak ki is szállították azokat.

– A városon belül több felajánlást is kaptunk, például pékség sütött fonott kalácsot, egy kereskedőház gépjárművet biztosított számunkra, egy nagyobb vállalat dolgozói is bekapcsolódtak a gyűjtésbe, s az egyik edzőterem is csatlakozott – mondta. Hangsúlyozta, ez alatt az időszak alatt több mint egy tonna élelmiszer gyűlt össze, a felajánlások Hatvan és környékén élők rászoruló családokhoz jutottak el.

Idén 14. éve, hogy cipősdoboz-akciót hirdetett az baptista gyülekezet Egerben. Zentai László önkéntes ismertette, 13 év alatt több mint ötezer doboz gyűlt össze. Az adományokat Egerben és környékén osztják ki a rászorulók között.

– Az akció során széles összefogásban gyűjtöttük a karácsonyi ajándékcsomagokat a gyerekeknek a város hét gyűjtőpontján. Főként új, újszerű meglepetéseket vártunk a támogatóktól. Várhatóan hat-hétszáz darab cipősdobozt osztunk ki karácsonyig az érintettek között.

Ebben az évben 16. alkalommal szervezte meg Maci Akcióját az egri Round Table 3-as (RTH-3) Asztal jótékonysági szervezet – tájékoztatott Dobai Ákos elnök. Idei céljuk a Markhot Ferenc kórház aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztályának tüdőhörgő-tükrözőt, s a sürgősségi betegellátó osztály részére a tavaly szintén RTH-3 gyűjtéséből származó mobil ultrahanghoz csatlakoztatható kiegészítőt vásárolni. Az életmentő berendezések ára körülbelül kétmillió forint. Az egriek vasárnapig, a város több helyszínén például az Agria Parkban, Tesco áruházban, a Depresso Kávéház és Étteremben és a Manooka Kávézóban adhatták le hozzájárulásaikat, cserébe plüssmackóval térhettek haza.

Mindemellett a gyöngyösi Ajándékdoboz Alapítvány is szervezett gyűjtést az idén. Dobroka Tamás, a kuratórium elnöke közölte, idei akciójuk szerdán ért véget.

– A karácsonyi időszakban Gyöngyösről és környékéről közel kétezer óvodást vártunk egy héten át a Mikuláshoz, aki megajándékozta őket. Ezenkívül mintegy ezerkétszáz családnak körülbelül harmincezer kilogramm tartós élelmiszert juttatunk el idén is. Mindemellett az alapítvány is vásárol és állít össze csomagot, majd az önkormányzatok segítségével hordjuk ki azokat.