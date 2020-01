Számos beruházás indulhat el még az idén Tarnabodon

Közbiztonsági kamerarendszerrel, falubusszal és karbantartó eszközökkel gyarapodik a község az idén, s még útfelújítást is terveznek. Mindezt a Magyar falu program (MFP) keretében valósítják meg.

– Helyszíne lehet a dél-hevesi falu is az MFP-nek, ebben az évben négy nyertes pályázatnak köszönhetően 91 millió 400 ezer forint értékben jelennek meg a fejlesztések a településen – jelentette ki Pető Zoltán polgármester.

A község első embere korábban úgy fogalmazott, hogy 2019 nyarán a felzárkózott települések hosszú távú programjának megalapozásáról megjelent egy kormányhatározat. Ebben egyedül Tarnabod szerepel Heves megyéből a harminc kiemelt település között, amelyek kedvezményezettek lehetnek a pályázatokban. A jogforrás azt is tartalmazza, hogy az érintett falvak pályáztatás nélkül igénybe vehetik a MFP-ben megjelenő forrásokat.

– A következő négy-öt évben ez megsokszorozza majd a szorgalmunkat. A MFP keretében már tizenegy pályázatot nyújtottunk be, ebből negyvenmillió forint értékben közbiztonsági kamerarendszert építhetünk ki, s ezáltal lefednénk a teljes települést. E megoldás magában foglal rendszámfelismerő funkciót is, mindez pedig a rendőrséghez is beköthető – közölte Pető Zoltán. Megjegyezte továbbá, hogy több mint hatmillió forint értékben közterületi karbantartó eszközöket – például kistraktort, benzines fűnyírókat, stílfűrészt, áramfejlesztőt – szerezhetnek be.

– Tizenötmillió forintból vásárolni tudunk egy falubuszt is. Ezzel a tömegközlekedés hiányosságait pótolhatjuk, a jármű segítségével a településről is eljuthatnak a lakosok a munkahelyükre, a fiatalok a középiskolába – magyarázta. Ezután Tarnabod vezetője hangsúlyozta, hogy a falubusz a klasszikus idősgondozáson túl szociális segítséget is nyújt. Egy falugondnoki szolgálatot hoznak létre, s a mellé rendelik a gépjárművet.

Szólt arról is, hogy harmincmillió forintból teljeskörűen felújítják a Hatház utcát és a Fasor utat, amelyek új burkolatot kapnak majd.

– A beruházások márciusban, áprilisban kezdődhetnek el – folytatta a községvezető. Hozzátette, még az idén pályázat útján szeretnék a temetőben a ravatalozót, az óvoda udvarát és épületét, valamint az orvosi rendelőt, s a polgármesteri hivatalt is megújítani.

Pető Zoltán korábban tudatta, hogy kistérségi pályázat keretében az Ifjúsági ház elindítását is tervezik. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja az ingatlant, így a fiataloknak, középiskolásoknak lenne olyan helyük, ahol hasznosan eltölthetik a szabadidejüket. Itt lennének számítógépek, internet, csocsó, s egy külön tanulószoba is, ahol kedvükre tanulhatnának a szorgalmas diákok, mindemellett pedig egy segítőjük is lenne.