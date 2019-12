Számos veszélyt rejt az öngyógyszerezés

Jövő év május 1-jétől vénykötelessé válnak egyes ibuprofén és dexibuprofén tartalmú fájdalomcsillapítók. A változás okáról és a túlzott öngyógyszerezés veszélyeiről dr. Szilva Boglárka gyógyszerésszel beszélgettünk.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közlése szerint a hatszáz és nyolcszáz milligramm ibuprofént és háromszáz milligramm dexibuprofént tartalmazó tablettákat a jövő évben már csak vényre vehetjük meg.

Dr. Szilva Boglárka, az erdőtelki gyógyszertár vezetője úgy fogalmazott, életünk során rengeteg típusú és eredetű fájdalommal találkozhatunk. A fájdalomérzet az agyban alakul ki, amiért gyakran valamely sejtek vagy szövetek sérülése a felelős.

– Nem elhanyagolható kérdés, hogy egy hirtelen fellépő, akut fájdalomról beszélünk, vagy már egy hosszabb ideje fennálló krónikusról. A fájdalom jellegében is hatalmas különbségek vannak, az lehet tompa, éles, lüktető. A patikus a fájdalomcsillapítás és gyulladáscsökkentés több formájával is találkozik. Ezek közül számos fájdalom enyhítése az öngyógyítás, az otthoni gyógyszeres kezelés közé sorolható. A gyógyszerész szerepe és feladata azért is igen fontos, hiszen rohanó világunkban is időt kell szakítani arra, hogy az említett panaszt meg tudjuk beszélni a hozzánk érkező betegekkel – jelentette ki.

Megjegyezte, sokszor előfordul, hogy valaki receptre íratja fel a fájdalomcsillapítót anélkül, hogy szólna róla, már ugyanazon hatóanyaggal eleve szedi a tablettát.

– Az ibuprofén és a dexibuprofén típusú gyógyszereknél is érvényes az, hogy orvossal egyeztessünk a szedésük előtt, hiszen hosszabb távon át ezek bánthatják a gyomor nyálkahártyáját, s károsan érinthetik a szív- és érrendszert. Még kockázatosabb, ha a beteg például vérhígítót is szed a fájdalomcsillapítók mellett. Az alkalmazott hatóanyag-mennyiségre is ügyelni kell, hiszen van, aki évek óta használ egy adott tablettát, de orvosi egyeztetés nélkül – hívta fel a figyelmet.

– Nagy kérdés, ha vénykötelessé teszik az említett hatóanyagú tablettákat, akkor vajon ez milyen mértékben szorítja vissza ezt a mértéktelen mennyiségű fájdalomcsillapító-használatot. Egy terápia során cél lehet az is, hogy minél inkább csökkentsék a felesleges gyógyszerhasználatot – magyarázta a patikus. Hozzátette, a patikába betérő betegeknek fontos szempont az ár is a gyógyszer kiválasztásánál.

Dr. Szilva Boglárka megemlítette, gyakran előfordul az is, hogy egy-egy páciens megkérdezi, fogyaszthat-e alkoholt a fájdalomcsillapítója mellett.

– Ilyenkor elmondjuk, hogy nem szabad ezt tenni, de nem tudjuk nyomon követni, hogy a tanácsot betartják-e. Megesik az is, hogy például fogfájáskor nem mennek el a fogorvoshoz, hanem hosszabb ideig szedik a fájdalomcsillapítót, ami csak elnyomja, enyhíti tüneteket, de az adott fogászati problémát nem rendezi. Fontos, hogy mindig tájékoztassuk a pácienst arról, hogy az előírt szert meddig kell vagy szabad szedni. Arra is felhívom a betegek figyelmét, hogy ha nem múlik a kellemetlen tünet, akkor szakorvoshoz kell fordulniuk – nyilatkozta.

Tanulságos példa egy idős hölgy esete, aki folyamatos fájdalmai ellenére sem kért minden alkalommal pirulát a kórházban. Ő ugyanis azt vallotta, hogy nem minden esetben kell a könnyebbik utat választani – mesélte saját tapasztalatát a patikusnő.

Ajánlóképünk illusztráció Fotó: Shutterstock