Szántó László Prima díjat kapott az innovációért

A díjat a Közép-Magyarország régió adta, ugyanis a piacon ott mozgunk a legtöbbet, ott a legkeresettebbek termékeink. Ők erősítettek meg abban, hogy van értelme annak, amit csinálok. Nagy megtiszteltetés ez számomra. Külön öröm volt, hogy ugyanezen díj kultúra kategóriájában olyan művészek álltak mellettem, mint Szente Vajk rendező és Pitti Katalin operaénekes.

Az egymillió forintos pénzjutalommal járó elismerést egyébként a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) ipari tagozatának elnöke adta át. Az eseményen jelen volt Demján Sándorné, a nemrégiben elhunyt Demján Sándor özvegye is – fogalmazott lapunknak a kitüntetett erdőkövesdi vállalkozó.

Megtudtuk azt is, hogy az általa vezetett Axis Bentonit Kft. évtizedek óta olyan termékeket állít elő, melyek a speciális összetételű bentonitból, azaz egy környezetbarát agyagféleségből készülnek. Ebből natúr kozmetikumokat és állatápolási termékeket gyártanak.

A sikeres cég vezetője szerint napjainkban egyre nagyobb jelentőséget kapnak a természetes összetevőket tartalmazó termékek, egyre fontosabb a környezetvédelem, a környezetbarát technológiák alkalmazása.

– A saját bányánkban található viszonylag ritka ásványkincs, a bentonit nevű agyagásvány számos remek tulajdonsággal rendelkezik. Nagyfokú ioncserélő képessége, szagtalanító és méreganyag-megkötő képessége, magas makro- és mikroelem-tartalma alkalmassá teszi kiváló minőségű kisállatalom, takarmányozási bentonit, natúr kozmetikum és gyógyhatású állatápoló termékek előállítására – magyarázta a kitüntetett ügyvezető igazgató.

Termékeik újabban egyre népszerűbbek, mégpedig méltán, és nem csak a hazai piacon, hanem külföldről is sokan érdeklődnek azok iránt. A cég hosszú évek óta Erdőkövesden működik, innen kerülnek a piacra a különleges biokozmetikumok, illetve természetes állatápolási szerek. Pétervásárán nemrégiben nagyszabású bővítésbe kezdtek. A tervezett fejlesztési elképzeléseiket részben állami pályázati támogatással valósíthatták meg.

A nemrégiben odaítélt kitüntetés igen rangosnak számít a maga területén. A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete minden év november utolsó hét végéjén rendezi meg a Prima Primissima díj előszobájának és kiegészítő rendezvényének is nevezhető Prima díj ünnepséget a megyékben, illetve régiókban.

Ezeken a jeles alkalmakon jönnek össze a főváros és a hazai régiók kiválóságai, akik a művészet, az oktatás, a tudomány területén alkottak maradandót, illetve azok a vállalkozók, akik kitartó munkájukkal gyarapították közös javainkat, a közösséget, és példaképet állítottak a társadalom elé.

Vérbeli lokálpatriótaként ismerik az erdőkövesdi vállalkozót

Szántó Lászlót egyébként nem csak sikeres vállalkozóként ismerik a térségben, hanem igazi lokálpatriótaként is, így emberileg is példát mutat megyénkben. Pétervásárán ugyanis ő örökíti meg videókon, illetve fotókon a város életének legfontosabb és legszebb pillanatait, és ezt a tudását az általa alapított Amatőr Filmesek és Videósok Klubjában is megosztja.