Szárnyaló fiatal szívvel élhetnek az egerszalóki Ifjúsági Találkozó részvevői

Hétszáz résztvevőt várnak az idei Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlatra, amelyet immár harminchatodik alkalommal rendeznek meg a helyi katolikus templom kertjében. A csütörtöktől vasárnapig tartó program hazánk egyik legnagyobb, többnapos katolikus ifjúsági rendezvénye, amelyre a Kárpát-medence egész területéről érkeznek a hitüket megélő résztvevők.

A csütörtöki nap a sátrak felállításával indult a résztvevők számára, sokan még a délután kezdődő első programok alatt is hálóhelyük építésével vesződtek. Így tett Prohászka Szaniszló is, aki már évek óta Budapestről jár a szalóki találkozóra. – Elsősorban a Krisztussal való találkozás miatt járok Szalókra, már a kilencvenes években is voltam a találkozón. Számomra ez a program a lelki épülésről, és kevésbé a buliról szól. Budapesten Kerényi Lajos atyához járok hittanra, az ő hozzáállása, példamutatása segített, hogy közelebbről megismerjem Jézust, és hogy itt lehessek – részletezte Szaniszló.

A sajószentpéteri testvérpár – Réka és Előd – negyedszerre vesz részt a találkozón. Korábban jártak Egerben hittantáborba, és ellátogattak az egerszalóki találkozó szombati miséire is. Utóbbi hangulata annyira megtetszett nekik, hogy immár négy éve rendszeresen részt vesznek végig a programon, mindig jól érzik itt magukat.

A találkozó programja csütörtök délután a Szalók Band fellépésével indult, majd Galo Gábor, az Egri főegyházmegye ifjúsági referense köszöntötte a megjelenteket.

Úgy fogalmazott, nagy öröm, hogy van olyan résztvevő, aki már Szalóktól Szalókig él, azaz úgy tervezi meg az évét, hogy az eseményhez igazítja programjait, és itt határozza meg, hogy a következő esztendőben mit szeretne megvalósítani. A rendezvény mottójával – Isten fiatal – kapcsolatban elmondta, sajátos megközelítés, mert tudjuk, hogy Istennél nem létezik idő, mivel ő örökkévaló. Mégis fiatal, mivel van benne lendület és mindent újjáteremtő szeretet.

Nemcsak őrködik felettünk, hanem reményt ad és éltet. Hozzátette, a gőg, az önzőség öregíti, koravénné teszi a lelket, de ami Istentől jön, mint például az alázat, a hűség, az odaadás, vagy a megbocsátás, az visszaadja a lélek ifjúságát. A szervezők arra törekednek, hogy a találkozó ideje alatt minél több lélek fiatalodjon meg, mivel rohanó világunkban sokszor nincs idő ügyelni. Szavait azzal zárta, azt kívánja a résztvevőknek, Isten áldása segítse őket szárnyaló, fiatal szívvel élni földi életüket.