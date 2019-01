Szarvasok garázdálkodtak a siroki óvodában

Elegük van a Sirok környékén élőknek a szarvasokból. Évről évre óriási kárt okoznak, lelegelik a tujákat, kitapossák a frissen telepített füvet.

Egy óvodába is rendszeresen bejárnak és odapiszkítanak. A vadak a házak közé is bemennek, sokak szerint a probléma az, hogy van, aki még eteti is őket, ezért járnak vissza rendszeresen – számol be az Agria Tv.

