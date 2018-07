Száz éve fejezték be az Olasz-kaput

Az Olasz-kapu építésének századik évfordulóján tartott ünnepséget az Egererdő Zrt.

A Bükk-fennsíkon tartott rendezvényen megkoszorúzták a kaput megnyitó olasz hadifoglyok emléktábláját. Énekeltek a szilvásváradi Szivárvány Énekkar tagjai, beszédet mondott Horváth László országgyűlési képviselő, Jung László, az Egererdő Zrt. vezérigazgatója, valamint Pierluigi Simonetti, a Budapesti Olasz Nagykövetség tanácsosa.

Az ­ünnepségen Jung László, az Egererdő Zrt. vezérigazgatója ­kifejtette, erdészeti­ ­nyilvántartásukban számos érdekes elnevezés található, s ők is kíváncsiak ezek eredetére, de sok név eredője a homályba vész. Az Olasz-kapu nem ilyen, hiszen emléktábla is őrzi a tizennyolc ismeretlen olasz hadifogoly munkáját. Mint mondta, bővebb információt egyelőre nem találtak róluk. Emléküket fenntartva, a tábla környezetét rendbe hozva a centenárium alkalmából szerveztek most ünnepséget. Fontosnak tartják, hogy az erdőben található valamennyi ilyen emlékhely, katonasír, tábla, forrás, vagy kereszt tartalmi részét is megőrizzék.

Horváth László országgyűlési képviselő kifejtette, az emlékeknek át kell ­alakulniuk, az emlékezés kevésbé a múltbeli embereknek szól, inkább a mai emberekhez, akiknek feladatul rója, hogy idézzék föl az egykor itt élt emberek cselekedeteit.

Pierluigi Simonetti, az olasz nagykövetség tanácsosa elmondta: bár ismeretlen helyre jött, mégis otthon érezte magát. Nem lepődött meg egykori honfitársai munkáján, nemzeti karakterük az abszurditás, hogy ilyen dolgokat visznek véghez. Mint mondta, az első világháború centenáriumán a nagykövet is számos megemlékezésen vesz részt és Olaszországban is megemlékeznek minden áldozatról. A nagy háború egyik félnek sem hozott jót, de valamit tanultak belőle közösen: megértették ebből, hogy valójában mind testvérek, mind európaiak.