Százával pusztultak a halak az Eger-patakban (helyszíni fotókkal)

A hatóság oxigénhiányra, a halászati őr mérgezésre gyanakszik.

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, tömeges halpusztulást észleltek szerdán az Eger-patakban, a két település közötti szakaszon. Több száz döglött, vagy vergődő halat sodort a víz, s azt lehetett tapasztalni, hogy a még élő uszonyosok szabályosan menekültek a vízből. A helyszínen lévő halászati őr, illetve több horgász is annyit tudott megállapítani, hogy vélhetően Andornaktályán, a Vörösmarty és az Alkotmány utca között érthette valahol szennyezés a folyóvizet. Szerdán este még nem lehetett tudni, mi történhetett.

Találgatások voltak csak, s felmerült annak a lehetősége, hogy a környező földekről mosta be a víz a vegyszert a keddi nagy esőzés idején. A halpusztulást észlelők a hatóságokhoz fordultak. Értesítették a katasztrófavédelmet és a szakhatóságok munkatársait, akik a vizsgálatot csütörtökre ígérték.

A Heol megkereste az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot. Kovács István, a miskolci székhelyű hatóság műszaki titkára kérdésünkre azt mondta csütörtökön, hogy munkatársaik már a helyszínen vizsgálódnak. Bár még nem születhetett meg az eredmény, de valószínűsíthető, hogy a hirtelen lezúdult felhőszakadásszerű víztömeg kavarhatta fel annyira az iszapot, hogy oxigénhiány keletkezett, ami a halak pusztulásához vezetett. A szakember elmondta: a vizsgálat idejére a legmagasabb, harmadfokú készültséget rendelték el.

Az Agria Szabadidős Egyesület elnöke, Szuromi Csaba, aki halászati őrként dolgozik az Egerszalóki Víztározón, és nem mellesleg Andornaktályán él, nem először találkozott halpusztulással az Eger-patakon. Az egyik legjelentősebb mérgezés éppen két éve történt, forrása pedig a megyeszékhelyen volt valószínűsíthető. Az azonban nem volt bizonyítható, hogy konkrétan honnan származott a mérgező anyag.

A halászati őr szerint nem valószínű, hogy most oxigénhiány lenne az ok, annál is inkább, mert – mint azt személyesen is tapasztalta -, a tiszta vizű zubogónál is pusztultak a halak. Ott pedig bőséggel van oxigén. Lassan megszokott, hogy augusztusban, szeptember elején rendszeres a halpusztulás. Magánvéleménye van, hogy mi okozza, de míg tart a vizsgálat, nem szeretne gyanúsítgatni.

