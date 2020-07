Százéves a selypi Zsófia malom, de a jubileumon aligha ünnepelnek

A napokban százesztendős a medence egyik még megmaradt tradicionális üzeme, a Zsófia malom. Aligha olyan születésnapot terveztek, mint a mostani.

Három éve, 2017 kora nyarán lehetett először hallani arról, hogy baj van a Zsófia malomban. Akkor lapunkban megírtuk, hogy akadozott a termelés, a legrosszabb időszakokban mindössze nyolc embert alkalmaztak, folyamatos munkát nem tudtak biztosítani.

Egy idő után is csak alkalomszerűen hívták be a munkatársakat, s az is megtörtént, hogy rolniban kapták a fizetésüket – panaszolták a dolgozók, akik legfeljebb abban reménykedhettek, hogy hamarosan jobbra fordul a helyzet.

Jobbra is fordult, legalábbis egy rövid időre. Tavaly ilyenkor még arról szóltak a hírek, hogy az új tulajdonos a jubileumra felújítja a patinás épületeket, hogy azok a város díszére váljanak. El is kezdődött a munka, piros cserép fénylik a téglasilón, a kerítés egy részét is kijavítgatták. Ősszel azonban már ismét arról lehetett hallani, hogy leálltak a gépek, s azóta sem indultak újra. Ezen időszak óta a cég Facebook-profilján sem született új bejegyzés, s az ugyanezen elnevezéssel megjelenő honlapon is csak réges-régi, lejárt szavatosságú információkkal találkozhatunk.

A hírek szerint a molnárok és a többi dolgozó közül volt, aki időközben felmondott, mivel hónapok óta nem kaptak fizetést. Vannak, akik a jövedelempótló segélyt választották, mások pedig jogi úton szeretnének hozzájutni milliós elmaradásukhoz. A hírek szerint a telephelyen már az áramot is kikapcsolták, sőt, a biztonsági személyzet jó része is felmondott. A rovar- és rágcsálóirtás elmaradásával a környékbeliek patkányok feltűnésére panaszkodnak, a hatalmas betonsilóban pedig többek elmondása szerint már csak pelyva található.

Sokan azt gondolják, hogy mindezek a három évvel ezelőtti kusza tulajdonosviszonyok következtében alakultak ki, ám erről állítólag szó sincs. Akkoriban egy objektumőrzéssel foglalkozó cég volt az alvállalkozó, amely nem rendelkezett azokkal az ismeretekkel – s talán kellő kapcsolatrendszerrel sem –, amelyek feltétlenül szükségesek egy agráralapon működő vállalkozás sikeréhez. Ezúttal viszont, mint többen állítják, az új tulajdonos olyan pénzügyi helyzetbe keveredett, amiből nem tud kikecmeregni.

Róla tudható, hogy nem helyi, de nem is a közelben élő vállalkozó. A malom általunk talált elérhetőségein megadott számokon nem sikerült kapcsolatot teremteni vele. A céginformációs honlap legutóbbi, 2018 novemberi bejegyzése szerint a Zsófia Malom Korlátolt Felelősségű Társaság Magyarországon bejegyzett vállalkozás egy tulajdonossal, négy és fél milliós alaptőkével, újszentmargitai címmel. Az utolsó pénzügyi beszámoló időpontja 2018. december 31.