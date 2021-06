Százmilliókból újul meg teljesen a kiskörei általános iskola

Az új épületszárnyban mintegy hétszázharminc négyzetméteren alakítanak ki új szaktantermeket fejlesztő– és tehetséggondozó foglalkozásokhoz.

Jelentős beruházás van folyamatban a város általános iskolájában, ahol egyebek mellett egy teljesen új épületszárnyat alakítanak ki, s bővítik ezzel a meglévő kapacitást is az intézményben.

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola beruházásáról az Egri Tankerületi Központ igazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kivitelezés jelenleg a felénél tart. Ballagó Zoltán elmondta, az infrastrukturális fejlesztés még tavaly júniusban kezdődött. Az eredeti támogatás összege közel háromszázhúszmillió forint volt, ám a megnövekedett kivitelezési költségek fedezete érdekében ezt ki kellett egészíteni további majdnem kilencvenmillió forinttal.

Az új épületszárnyban mintegy hétszázharminc négyzetméteren alakítanak ki új szaktantermeket fejlesztő– és tehetséggondozó foglalkozásokhoz. Emellett az ­udvari sportpályát csaknem ezer négyzetméteren öntött burkolattal látják el, a lelátót és a lépcsőket is felújítják. Hozzátette, az iskolához akadálymentes parkolót is kialakítanak, emellett a főbejáratnál is megszűnnek a lépcsők, s mindenkinek könnyen megközelíthetővé alakítják át. Arról is szólt, a meglévő épületrészekben is végeznek felújítást, e helyeken a vizesblokkok válnak korszerűbbé.

Szavai szerint e beruházás segítségével még alkalmasabbá válik az iskola a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében olyan oktatási módszerekhez, melyek segítik a tehetséggondozást.

Egyszersmind a fejlesztéssel egy korszerű, minőségi nevelési-oktatási környezet jön létre, mely hosszú távon fenntartható marad. Várhatóan nyár végén készülnek el a munkákkal.