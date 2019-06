Szebb, komfortosabb lett az egri Füzér utca

Újabb útszakasz újult meg a megyeszékhelyen, ezúttal 21,2 millió forintból a Füzér utca kapott szilárd burkolatot, valamint új járdát is építettek a szakemberek.

A beruházás a Miniszterelnökség keretéből elnyert, egymilliárd forintos közterületi infrastruktúra-fejlesztési program keretében valósult meg.

Habis László polgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a program keretében városszerte végeztek és végeznek beruházásokat, több nagyforgalmú útszakasz is érintett, például a Kossuth, az Almagyar, vagy a Barkóczy utca. Ezen felül fontos szempont volt, hogy a lakosok által régóta igényelt, mindennapjaikat komfortosabbá tevő munkálatok is sorra kerüljenek. Ezen utóbbiak közé sorolható a Füzér utca felújítása is.

Martonné Adler Ildikó alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hosszú évek óta folyamatosan jelezte az önkormányzat felé, hogy szükség lenne a szakasz felújítására, örül, hogy ez végre megvalósulhatott, és szebbé, kulturáltabbá vált az említett utca.