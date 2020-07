Szemléletváltás a Gyöngyös-Mátra turisztikai egyesület új vezetőségében

Tisztújító közgyűlést tartott a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület. Az elnöki tisztséget Benkő Béla tölti be immár, de az egyéb, elnökségi pozíciókban is változások történtek.

A napokban az Avar Hotelben megtartott közgyűlésen a tagság megválasztotta a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület (TDM) új vezetőségét. A szerdai választás értelmében a jövőben az elnöki tisztséget a TDM-ben eddig turisztikai menedzserként dolgozó Benkő Béla látja el, az alelnök dr. Bujdosó Zoltán, az Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campus főigazgatója lett.

Az elnökségbe választották Dobre-Kecsmár Csabát, az Egererdő Erdészeti Zrt. vezérigazgatóját, Nehéz Tamást, a frissen megnyitott Hotel Avar igazgatóját, Babiczki Lászlót, a Mátrai Borászok Egyesületének elnökét és Jaros Pétert, a Mátra Biker SC alelnökét. Utóbbi két szakember már az előző elnökségben is dolgozott. A tisztújításról Benkő Béla hangsúlyozta: külön-külön, személyesen is köszönet illeti a tisztségeiktől megváló korábbi vezetők mindegyikét, vagyis Nagy Róbert elnököt, Szókovács Péter alelnököt, Dinya Anikó és Palik Tibor elnökségi tagokat. Mint ahogy az új vezető fogalmazott: a Turisztikai Desztinációs Menedzsment a megkezdett úton halad tovább, fő cél a korábbi fejlesztési projektek folytatása, hangsúlyozva az aktív turizmust, illetve erősítve Gyöngyös látogatottságát.

– A szervezet a jövőben is az együttműködésen alapuló, széles bázison nyugvó és szakmailag megalapozott munkát helyezi előtérbe, ebben számít a tagságra, s mindenki másra is, aki a Mátra turizmusában érdekelt. A hegység és környezete felkerült a hazai turisztikai térképre, immár az a reális cél, hogy megerősítse pozícióit a turisztikai piacon is – jegyezte meg Benkő Béla, kiemelve azt is, hogy a Mátrán belül Gyöngyös pozícióit is szükséges azért erősíteni. Szólt arról is, hogy a már kipróbált és jól működő, bevált eszközök alkalmazása mellett fontos az is, hogy az új menedzsment némiképp új szemlélettel vágjon bele a munkájába. Mint mondja, az új csapat főként erősebb, marketingfókuszú lépésekkel is igyekszik tovább erősíteni a hazai turisztikai kínálatban immár kiemelkedő helyen álló terület jövőbeli fejlődését és fellendülését.