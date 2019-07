Szép jubileumot ünnepelt Szilvásvárad és a felvidéki Szádalmás

A sportolók után az önkormányzatok, az iskolák, az egyházi közösségek és civil szervezetek is összebarátkoztak.

A hivatalos testvértelepülési kapcsolatfelvétel harmincadik évfordulóját ünnepelte a múlt hétvégén Szilvásvárad és a felvidéki Szádalmás, ennek apropóján pedig Nyárköszöntő Szomszédünnep címmel szerveztek programokat a szádalmásiak tiszteletére. Pénteken nagy sikert aratott a Kormorán együttes koncertje. Szombaton labdarúgó-mérkőzéseket tartottak, kirándulni vitték a szádalmásiakat a Szalajka-völgybe, volt népi mesterségbemutató, kézműves-foglalkozások, lehetett lovagolni és kocsikázni, műsort adott az Ózdi Néptáncegyüttes, valamint bált is rendeztek.

– A kapcsolat még 1987-ben indult, amikor a labdarúgócsapat vezetői találkoztak valahol a szádalmási focicsapat tagjaival, és megbeszélték, hogy játszanak két mérkőzést. A találkozók létre is jöttek 1988-ban, 1989-ben pedig papír is született a kapcsolatfelvételről, s igazán az 1990-es években mélyült el. A testvértelepülési szerződést 2016-ban írásban megerősítettük – idézte föl Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere. Kifejtette, az elmúlt három évtizedben a sportbarátság terebélyesedett, az önkormányzat, az iskola, az önkéntes tűzoltók, valamint a nyugdíjas-egyesületek között is kölcsönösek a látogatások, de egyházi vonalon is van kapcsolat. Elárulta, szeretné, ha negyvenedik évfordulót is ünnepelnének, addig pedig lenne sikeres határon átnyúló pályázatuk is.

– Annak idején a férjem és az apósom voltak azok, akik először jártak Szilvásváradon, s megkötötték ezt a kapcsolatot. A futballal indult, de már nem csak ez tartja össze, hanem az élet minden terén tudunk együttműködni. Először 26 éve jártam itt, azóta kétévente jövök. Mióta az önkormányzatok is magasabb szinten működnek együtt, évente többször látogatunk el ide. A harmincadik évforduló alkalmából szerettük volna magasabb szintre emelni az ünnepet, minél több lakost megmozgatni itt és Szádalmáson is – mondta Tamás Erzsébet, Szádalmás alpolgármestere, aki elárulta, eredetileg buszos utazást terveztek, de sajnos autókkal kellett jönniük, így is elutazott viszont 70–100 ember.

A felvidéki település számos természeti szépséggel dicsekedhet, de a közeli turistacélpontokat is meg szokták mutatni a hozzájuk érkező szilvásváradiaknak, Kifejtette, lakosságuk fogyatkozik, 780–800-an élnek a községben, a fiatalok munkát keresve elköltöznek. Szeretnék szorosabbra fűzni az iskolák közti kapcsolatot, tudnak egymásnak mit mondani, hiszen a gyerekek, az oktatási módszerek változnak. Szeretnék, hogy a kellemes együttlét, a szeretet megmaradjon a falvak közt és minél gyakrabban meglátogassák egymást.

Az ünnepség alkalmából emlékplaketteket is kaptak azok, akik sokat tettek a kapcsolatért, így szádalmási részről Hric Pál korábbi és Zubriczky Slavomír jelenlegi polgármester, Tamás Erzsébet alpolgármester, Varga Zoltán tiszteletes, a sportklub részéről Tamás István, Kalász Géza, Lőrincz Róbert, Balta Gyula, valamint négy további korábbi futballista. Szilvásvárad részéről Egri Zoltán volt polgármester családja, Szaniszló László polgármester, id. Hócza László korábbi alpolgármester, Mészáros Zoltán korábbi jegyző, valamint a volt sportvezetők közül Soós Lajos, Varró Imre, Pásztor Ferenc, Veres József.