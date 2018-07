Szerencse, kitartás és hit eredménye a jól megérdemelt elismerés

Több mint negyven esztendeje dolgozik az élelmiszeriparban Nagy Lajos, a HESI Kft. tulajdonosa.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A Heves Megyei Közgyűlés idén Telekessy István területfejlesztési kitüntető díjjal ismerte el Nagy Lajos, a ­HESI Kft. ügyvezető igazgatójának munkáját. A tradicionális Heves megyei ­élelmiszeripari vállalatot 28 éve első számú vezetőként irányító szakember büszke arra, hogy saját erejükből érték el, hogy folyamatosan tagjai a megye ötven legnagyobb vállalkozásának.

– Meglepett és jól is esett, hogy gondoltak rám. Eger városában megbízható jó adófizetőinek számító cég vagyunk, az itt folyó eredményes munkát korábban Eger város Gazdaságáért díjjal, Heves Megye Innovatőre díjjal és Országos VOSZ az Év vállalkozója kitüntetéssel ismerték el. A Regionális Kereskedelmi és Iparkamarák ipari ­termelő vállalkozás kategóriában a HESI Kft. részére elismerésül Észak-magyarországi Regionális Minőségi Díj kitüntetést adományoztak. Ezek mögött rengeteg munka áll, gyakran hétvégén is, de szerencsére olyan munkatársak vesznek körül, akik elfogadják döntéseimet, s mindig előretekintenek. Szeretem a munkámat és megtalálom benne a sikerélményt – köszönte meg az elismerést Nagy Lajos, akinek már gyermekei is részt vesznek a cég irányításában, kiemelten az export és a hazai kereskedelem területén.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az ügyvezető igazgató technológusként kezdett a vállalatnál, majd folyamatosan lépett előre, míg őt választották meg vezérigazgatónak. Amikor a vállalati folyamatokról írta szakdolgozatát, nem gondolta volna, hogy egyszer tulajdonosa és igazgatója lesz a cégnek, majd ilyen hosszú időn keresztül sikeresen vezetheti. Mindehhez szerencsére, kitartásra és hitre volt szükség, hogy meg tudják csinálni. Örül annak, hogy iskolái is büszkék rá, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolára éveken át visszahívták és hosszú éveken át záróvizsga-bizottsági elnökként tevékenykedett. A kezdetektől részt vesz a szakmunkásképzésben, a pékszakmunkás-utánpótlás jelentős gyakorlati műhelyeként tartják számon a céget, az igazgató pedig pék-cukrász mestervizsga bizottsági elnöki kinevezésig jutott. Aktív a Heves Megyei Kereskedelmi- és ­Iparkamara munkájában, ma a szervezet általános alelnöke. Megyei vezetője és országos alelnöke is volt a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesületnek.

A HESI Kft. saját ­tervezésű gépeivel, berendezéseivel több mint két évtizede biztosítja termékeinek nyugat-európai piacokra való juttatását. A cégnél vezérterméknek számító réteslapcsalád műszaki fejlesztését jelentős részben saját erőből, valamint pályázati források igénybevételével valósította meg, melyek a versenyképesség szempontjából rendkívül fontos beruházások. Az automatizálásoknak köszönhetően igyekeznek kiküszöbölni a mai nehéz létszámhelyzetből fakadó akadályokat. A korszerűbb technológiákhoz képzettebb emberek kellenek, az ő megtartásuk kiemelt feladat.

– Igyekszünk megbecsülni dolgozóinkat, tisztességes fizetést, cafeteriát biztosítva, de anyagilag segítünk munkatársainknak lakhatásuk megvalósításában is. Ha jó az otthoni háttér, a munkahelyen is jobban teljesítenek a dolgozók – vallja Nagy Lajos.

– Huszonöt éve exportpiacot biztosít számunkra speciális termékünk, a réteslapcsalád. Olyan termékekkel rendelkezünk és olyanokat fejlesztünk jelenleg már osztrák technológusokkal közösen, amelyekre kereslet van az Európai Unió piacain. Piacvezetők vagyunk Magyarországon, minőségi alapanyagokat használunk, s azon dolgozunk, hogy termékeink eltarthatósága folyamatosan növekedjen, mesterséges anyagok hozzáadása nélkül. Automatizáljuk péksüteménygyártásunkat is, amelynek köszönhetően emelkedhet a mennyiség és javul a minőség. A péksütemények nap közben készülnek, gyorsfagyasztást követően pedig a reggeli kisütéshez minimális létszám is elegendő – ismertette az előrelépéseket Nagy Lajos ügyvezető igazgató.

Mint mondta, óvatosan terveznek és mindenkinek megbízható partnerei. Derűlátóak, a problémákat innovációval, a saját ötletek felhasználásával és az új technológiák felhasználásával igyekeznek ellensúlyozni.

A HESI Kft. manapság is számos országos és Heves megyei intézményt, valamint áruházláncot lát el pékáruval. Az ezredforduló óta egy nagy multi partnerei, közös fejlesztéseik vannak, hiszen a táplálkozás területe folyamatosan alakul, s szükség van a vegán, a bio vagy a cukormentes élelmiszerekre. A vállalat ezen a területen is szeretne sikereket elérni.